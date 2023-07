MC Cabelinho constrange seguranças na frente do público durante show

Cantor de funk MC Cabelinho deixa seguranças constrangidos durante show e deixa opiniões divididas

Que situação! O cantor de funk e ator MC Cabelinho dividiu a opinião da internet após uma polêmica durante seu show! O artista constrangeu os seguranças da apresentação após destratar eles na frente de todo seu público. O vídeo viralizou e deixou os internautas confusos com o acontecimento.

No momento em questão, o intérprete de Hugo na novela Vai na Fé, na Globo, pede para que os seguranças do evento saíssem da frente do palco, afirmando que eles estavam atrapalhando os fãs que tentavam assistir à apresentação. Porém, a atitude de Cabelinho não foi bem vista pelos usuários.

“Segura, segura. Mano com todo respeito, da licença vocês daqui, vocês seguranças. Dá licença, mano. Vai lá, por favor, está atrapalhando. Deixa os fãs curtirem o show, dá licença, por favor. Chega para lá, meus seguranças estão ali, deixa os fãs curtirem o show tranquilos, chatos para caralh*”, disparou Cabelinho.

Os internautas detonaram a atitude do namorado de Bella Campos. “Sou fã do Cabelinho, amo de paixão. Mas foi desnecessário, isso não se faz”, reclamou uma usuária. “Só acho que não precisava falar assim com quem tá trabalhando, né?”, julgou uma outra.

Mas, alguns defenderam o artista. “O cara foi educado, pediu licença e por favor, e tem gente falando que foi mal educado”, comentou um. “Vocês que estão criticando são engraçados… Se o artista vê a imprudência dos seguranças e não faz nada, reclama. Se o artista faz isso, reclama também. Sinceramente, não dá pra entender vocês, juízes da internet”, afirmou uma outra internauta.

MC Cabelinho para show e adverte seguranças na frente do público pic.twitter.com/rsXM8NQRGR — Mariana Morais (@moraismarianam) July 3, 2023

Bella Campos recebe presente fofíssimo de MC Cabelinho em dia tenso de gravação

No início do mês, Bella Camposcompartilhou com os fãs que recebeu um presente para lá de especial de seu namorado. Apaixonado, MC Cabelinhodecidiu fazer uma surpresa para a amada ao mandar um buquê de flores amarelas, se declarando: “Te amo”, escreveu o famoso. Claro, Bella não poderia deixar de responder o mimo, e escreveu: “Te amo mais”.

Bella Campos e MC Cabelinho começaram a namorar nos bastidores da preparação para a novela. "Teve um exercício que a professora falou ‘quando a música parar, um tem que olhar pra cara do outro’. Eu estava meio perdido. Todo mundo parou tipo estátua. Quem eu olhava, já estava com alguém. Só sobrou a Isabella. Depois disso, mandei emoji no direct (via rede social), uma carinha de apaixonado. No dia seguinte, ofereci uma carona pra ela. Depois a gente curtiu um pagode e, a partir daí, só alegria", contou ele.