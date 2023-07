MC Cabelinho cogita desfazer vasectomia: 'Reverter cirurgia'

Ao ver Bella Campos com possíveis filhos em fotos, MC Cabelinho cogita reverter vasectomia e surpreende

Muito apaixonados, MC Cabelinho e Bella Campos formam um casal muito querido pelos internautas. E claro que os fãs torcem para que os pombinhos tenham uma família e vários filhos. Nos últimos dias, a atriz compartilhou fotos feitas pela inteligência artificial e chamou a atenção ao aparecer com supostos bebês em seu colo.

A fofura foi tanta que nem o namorado aguentou e até cogitou desfazer a vasectomia feita no último ano, antes de conhecer a amada. MC Cabelinho então falou que pondera reverter a cirurgia para ter herdeiros com a global, que ficou conhecida por viver a muda de Pantanal.

"LÁ VAI EU REVERTER MINHA CIRURGIA. JÁ AMO VOCÊS MEUS LITTLE JR", escreveu o ator de Vai na Fé, que recentemente revelou o arrependimento de não ter congelado sêmen para ter filhos.

"Eu me arrependi só por um bagulho, porque quando fiz a vasectomia eu não congelei. Eu dei mole, tá ligado? Mas não quero ter filho agora", falou ele em uma entrevista para o PodPAh, no Youtube.

Na ocasião, ele ainda comentou que Bella Campos achou bom, porque ela não deseja ter filhos por enquanto, pois deseja se dedicar a sua carreira. "Quando eu pensei em fazer, eu nem conhecia minha mina, já tava programado e ela super me apoiou. Até porque ela tá na segunda novela dela agora, não é legal pra ela também ter filho agora e daqui dois anos eu posso reverter o bagulho", comentou.

MC Cabelinho aumenta rumores de gravidez após foto suspeita: "Vai ser pai?"

O cantor MC Cabelinho deixou os fãs alvoroçados ao publicar uma declaração pra lá de romântica para homenagear a namorada, a atriz Bella Campos, no Dia dos Namorados.

Em seu perfil no Instagram, o ator, que está no ar como Hugo em Vai na Fé, da Globo, compartilhou uma série de fotografias do casal em diversos momentos de intimidade. Porém, uma foto em especial chamou a atenção dos fãs, e mais do que isso, aumentou as suspeitas de que os pombinhos irão ter um filho em breve.

Isso porque MC Cabelinho fez questão de incluir no carrossel de fotos a imagem de um sapatinho de bebê. “Te amo”, declarou ele na legenda da postagem, que rapidamente, foi lotada de comentários do tipo: “Será que ele vai ser pai?", perguntou um fã. "Esse sapatinho deixou dúvidas de algo", disse outro. "O mini tênis diz alguma coisa?", indagou um terceiro."Só eu que estou achando que Bela está grávida?", opinou mais um.

Apaixonada, a eleita fez questão de retribuir o carinho do amado:"Viva o amor. Obrigada pela história linda que a gente está construindo, você é a poesia dos meus dias, meu orgulho, meu raio de luz. Meu big love. Te amo grandão", escreveu.

Vale ressaltar que nos últimos dias, o artista abriu o coração e confessou ter vontade de ser pai. “Já conversamos sobre filhos. Eu sou um menino 'vasectomizado'. Quando decidirmos que é a hora, eu reverto", disse o cantor em entrevista ao portal iG.