MC Cabelinho aparece em fotos com relógios luxuosos de quase meio milhão

Cantor de funk e ator MC Cabelinho ostenta relógios de marca de luxo em posar em novas fotos; veja detalhes

Nesta última segunda-feira, 3, o ator e cantor de funk MC Cabelinho decidiu mostrar toda sua ostentação! Em suas redes sociais, o artista, que atualmente está no ar interpretando o papel de Hugo, na novela Vai na Fé, da Globo, exibiu algumas novas fotos e mostrou alguns itens de luxo que possui.

“Abençoado demais para reclamar”, escreveu o cantor de funk, na legenda da publicação que compartilhou em seu perfil oficial no Instagram. Nas fotos, que incluem cliques de shows, seus cachorros e sua mansão, Cabelinho aparece usando diversos anéis de ouro e relógios caros, como sempre.

Os relógios pertencem a uma marca de luxo caríssima e famosa no ramo das peças. O cantor de funk estava com dois modelos diferentes, um avaliado em mais de R$ 250 mil e um outro que pode passar de R$ 90 mil. Juntos, eles custam cerca de R$ 340 mil.

Bella Campos recebe presente fofíssimo de MC Cabelinho em dia tenso de gravação

No início do mês, Bella Campos compartilhou com os fãs que recebeu um presente para lá de especial de seu namorado. Apaixonado, MC Cabelinho decidiu fazer uma surpresa para a amada ao mandar um buquê de flores amarelas, se declarando: “Te amo”, escreveu o famoso. Claro, Bella não poderia deixar de responder o mimo, e escreveu: “Te amo mais”.

Bella Campos e MC Cabelinho começaram a namorar nos bastidores da preparação para a novela. "Teve um exercício que a professora falou ‘quando a música parar, um tem que olhar pra cara do outro’. Eu estava meio perdido. Todo mundo parou tipo estátua. Quem eu olhava, já estava com alguém. Só sobrou a Isabella. Depois disso, mandei emoji no direct (via rede social), uma carinha de apaixonado. No dia seguinte, ofereci uma carona pra ela. Depois a gente curtiu um pagode e, a partir daí, só alegria", contou ele.