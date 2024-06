Maya Massafera agradece declaração especial de Isabella Fiorentino em vídeo

Celebrando o aniversário de Isabella Fiorentino, Maya Massafera agradeceu os elogios recebidos da amiga e voz chamou atenção

A influenciadora Maya Massafera está na lista de amigas que marcaram presença na festa de aniversário de Isabella Fiorentino. A modelo completou 47 anos no dia 1º deste mês e reuniu amigos e familiares para celebrar a data especial na tarde de quarta-feira, 5, em São Paulo.

Nas redes sociais, junto com alguns registros do evento, a aniversariante publicou um vídeo elogiando Maya. "Essa pessoa é minha amiga há mais de 20 anos, e eu amo. É um amor que cresce a cada dia que eu falo com ela. A força dessa mulher, a beleza. Eu te amo muito, para sempre, você sabe disso. Você é muito especial", declarou Isabella Fiorentino, recebendo um grande abraço da influenciadora digital.

Ao longo do vídeo, é possível perceber que Maya Massafera responde a amiga apenas movendo os lábios: "É verdade". O fato chamou atenção dos internautas, que passaram a apontar uma possível 'falha' na voz da famosa.

Vale lembrar que Maya realizou uma cirurgia para a mudança de voz e ainda não revelou publicamente o resultado. Ela, inclusive, chegou a recusar uma proposta de alto valor para uma marca de bebidas por ainda não estar totalmente recuperada da intervenção.

Recentemente, ela explicou mais a respeito do procedimento e negou os boatos de que estaria muda. "Eu fiz a cirurgia da voz quase 2 meses atrás. O primeiro mês fiquei sem falar nada. Agora já posso falar, porém sai rouca e fraca. 'Talvez' eu tenha que refazer a voz daqui 2 meses. Vamos ver...", revelou.

"Quando eu fiz a cirurgia, por erro médico deu problema nos meus olhos. O médico e o hospital fizeram negligência médica e eu tive que trocar de hospital. Por conta de muita dor nos olhos e por não enxergar, eu chorei muito e soltou alguns pontos na garganta. Então vou saber daqui uns dias se gostei ou não do resultado. E aí decidir se refaço essa cirurgia ou não", completou.

Ticiane Pinheiro celebra reencontro com Maya Massafera

A apresentadora Ticiane Pinheiro esteve no aniversário da modelo e apresentadora Isabella Fiorentino nesta quarta-feira, 5. E na ocasião, ela pode se reencontrar com muitas pessoas queridas, incluindo a influenciadora digital Maya Massafera, com quem não se encontrava desde o início de sua transição de gênero.

Em seu perfil oficial do Instagram, a esposa de César Tralli compartilhou uma foto com a amiga e celebrou sua união com muita alegria. As duas ainda posaram na companhia de Mariana Weickert e Schynaider Moura.

Na legenda, Ticiane se declarou para as amigas e enalteceu Maya. "Quanto eu AMO essas meninas. @mayamassafera Tava com muitas saudades!!! Te amo princesa", escreveu a famosa. Nos cliques, a comandante do Hoje Em Dia apareceu com um blazer preto, enquanto a influenciadora apostou em um lindo vestido branco.