Maya Massafera pode ganhar documentário na Max Brasil? Saiba mais

Procurada pela CARAS Brasil, equipe da Max Brasil esclarece os rumores sobre documentário de Maya Massafera na plataforma de streaming

Nos últimos dias, foi noticiado que a influenciadora digital Maya Massafera (43) está em negociação com três plataformas de streaming do país. O motivo é para produzir um documentário onde ela dá mais detalhes sobre sua transição de gênero. Entre uma delas, os rumores apontam que a Max Brasil está em contato com Maya para produção de uma obra audiovisual sobre esse assunto. Saiba mais.

Procurada pela CARAS Brasil, a plataforma de streaming Max Brasil nega essa informação. Eles esclareceram que, neste momento, não tem nenhuma negociação com a influenciadora digital. Não procedem os boatos que eles estão em negociação com Maya para produção de um documentário sobre sua transição.

De acordo com o Portal LeoDias, Maya foi proibida de falar sobre o assunto com qualquer pessoa. A determinação veio das plataformas de streaming que estão negociando com a influenciadora. Todo o processo de transição de gênero foi gravado em vídeo e o material está sendo negociado com três plataformas de streamings.

Os contatos estão acirrados, principalmente depois da última semana, com sua volta à internet. E a principal exigência de todos os diretores das plataformas é o silêncio absoluto. As negociações estão avançadas e muito em breve o Brasil verá detalhes sobre a transição da influenciadora.

Porém, procurada pela CARAS Brasil, a plataforma Max Brasil declara que, no momento, não está entre os streamings que estão negociando com a influenciadora digital. Maya Massafera ainda não postou nenhum vídeo nas redes sociais falando sobre sua transição.

COMO TUDO COMEÇOU

Na última quinta-feira, 9, a influencer Maya Massafera fez sua primeira aparição nas redes sociais. Maya passou pela transição de gênero nos últimos tempos. Ela fazia grande sucesso em seu canal no YouTube com entrevistas com famosos. Porém, ela sumiu da internet há alguns meses para se dedicar a este novo momento de sua vida.

Recentemente, a imprensa começou a notificar que ela teria passado por cirurgias plásticas e de mudança de gênero. Isso só foi confirmado por ela há poucos dias, quando mostrou sua nova certidão com o novo nome.

CONFIRA PUBLICAÇÃO DE MAYA MASSAFERA