Maya Massafera expõe situação com namorado de conhecida: "Acham normal?"

A influenciadora Maya Massafera agitou as redes sociais ao contar que recebeu uma cantada do namorado de uma conhecida. No Instagram, ela pediu a opinião dos seguidores e, embora não tenha exposto as mensagens, quis saber se essa atitude é comum.

"O namorado de uma conhecida não me segue e mandou uma mensagem dizendo que eu estou gata. Que isso significa? Juro que não sei... Eu não vou expor nunca quem manda DM, a não ser que fosse namorado de uma amiga, ai eu falaria pra ela. Vocês acham isso normal?", quis saber a influenciadora.

"Juro que estou sem parâmetro e quero que vocês decidam, só pra matar minha curiosidade mesmo. E óbvio que eu não vou responder homem que namora. Detalhe: ele não é meu amigo", encerrou ela.

Maya Massafera desabafa (Reprodução/Instagram)

Maya Massafera abre o jogo sobre cirurgia íntima

Recentemente, Maya Massaferaquebrou o silêncio e se pronunciou sobre os rumores de que teria passado por uma cirurgia de redesignação sexual. “Quem falou que eu fiz? Não falarei tão cedo sobre isso porque é muito íntimo. Mesma coisa que eu perguntar se a sua ‘p*p*ka’ é larga ou como ela é. Isso só diz respeito a mim e quem tiver relação íntima comigo. Eu apenas falarei sobre isso no futuro se eu achar que vou contribuir para a minha comunidade de alguma forma”, disse ela.

“Caso contrário, isso é assunto íntimo”, completou a influenciadora, que reforçou que não está confirmando ou negando o procedimento: “Só deixando claro eu não falei que fiz e nem que não fiz. Por enquanto vai ser um assunto íntimo e por falar nisso, só deixando claro também para quem quiser aprender que isso não se pergunta, tá gente?”, disparou.