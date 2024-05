Matteus se emociona ao relembrar drama no ‘Encontro’: ‘Estado de choque’

Ao vivo no ‘Encontro’, Matteus se emocionou ao relembrar o drama que viveu como voluntário durante as enchentes no Rio Grande do Sul

Na manhã desta quarta-feira, 28, Matteus Amaral, segundo colocado do Big Brother Brasil 24, participou do programa ‘Encontro’ na Globo. Durante a conversa com a apresentadora Patrícia Poeta, o gaúcho se emocionou ao recordar o drama que enfrentou como voluntário durante as enchentes no Rio Grande do Sul.

Enquanto falava com a apresentadora, que também é gaúcha e participou da cobertura da tragédia, Matteus não escondeu a emoção: “Confesso que quando eu cheguei lá em Porto Alegre, de ver aquelas pessoas, a maioria das pessoas, vieram de todas as parte dos país, é emocionante de ser ver, só que eu confesso que fiquei em estado de choque”, iniciou.

“Fiquei sentindo cheiro de podre. É chato falar isso. É forte”, Matteus desabafou e recebeu o apoio de Patrícia: “Sabe o que eu falo Matteus? Por mais que você tente mostrar para as pessoas de casa, eu estive lá, ancorei o programa por duas semanas seguidas e não é igual você ver ao vivo, o cheiro é tudo junto e misturado”, ela lamentou a situação.

“Meu Deus, a hora que eu cheguei lá, eu confesso que fiquei em estado de choque. Não tinha coragem de pegar meu celular. É algo que nunca imaginei passar. É uma situação desesperadora. Eu me sinto impotente. Se fosse possível ajudar todo mundo, eu faria”, Matteus desabafou sobre o drama em seu estado.

Matteus comenta o trabalho árduo pra levar ajuda e apoio ao povo gaúcho que está sofrendo com as enchentes. #Encontro



MATTEUS NO ENCONTRO

pic.twitter.com/mUB16f9acU — Central Reality (@centralreality) May 29, 2024

Vale lembrar que além de ser voluntário, o gaúcho também usa as redes sociais para divulgar a planilha que contém os serviços e quantias que já foram destinadas a entidades que estão empenhadas em auxiliar o Rio Grande do Sul, como ONGs e hospitais. Até o momento, a vaquinha organizada dele acumulou mais de R$ 70 milhões.

“Em meio a tanta tristeza e sofrimento, jamais perderemos a nossa fé. Com a graça de Deus, ajudaremos a reerguer o nosso estado e ajudar quem precisa. Muito obrigado a todos(as) que estão nessa luta conosco”, ele agradeceu o apoio dos seguidores nas redes sociais depois de arrecadar os fundos e prestar contas.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por MATTEUS AMARAL (@bahmatteus)

Matteus participa de apresentação de Isabelle:

Matteus e Isabelle Nogueira, finalistas do BBB 24 protagonizaram um momento super fofo neste último final de semana e não passou despercebido por outros ex-BBBs, a Vivian Amorim que apesar de torcer pelo azul do Boi Caprichoso prestigiou um evento cultural na Arena da Amazônia, em Manaus, no último sábado, 25, e declarou que o Alegrete não disfarça o amor pela cunhã-poranga do Boi Garantido.

“Gente, o Alegrete tá apaixonado demais... Pela Isabelle e pelo Garantido também!", brincou Vivian ao exibir o casal em suas redes sociais. O evento, chamado de Arena Planeta Boi, é considerado uma "prévia" do Festival de Parintins, que acontece no fim do mês do próximo mês de junho e deve ser transmitida pela Globo.