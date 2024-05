Matteus rebate críticas após ser acusado de ‘encenar’ ajuda ao RS: ‘Vergonha’

Após ser alvo de acusações de suposta farsa, Matteus se revolta com críticas e reforça seu apoio diante das enchentes no Rio Grande do Sul

Na última terça-feira, 14, um vídeo de Matteus ajudando as vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul viralizou nas redes sociais. No registro, o gaúcho aparece conferindo se estava sendo filmado antes de começar as atividades, o que levantou suspeitas de uma encenação. Em resposta, o ex-BBB desabafou e reforçou seu compromisso com a causa.

Para quem não viu o vídeo, Matteus inicialmente está parado antes de começar a retirar itens de doações de dentro de um carro. Em determinado momento, ele faz um sinal, aparentemente para confirmar algo, antes de começar a ajudar. No entanto, o vídeo viralizou e algumas pessoas sugeriram que ele estava 'encenando' para as câmeras.

até que ponto vai a mente de centavos do ser humano para criar fake news xoxa? até que ponto vão querer fazer do matteus um "caça like" se ele não precisa disso? até que ponto vão mentir e caçar hate para ele ao invés de ajudar quem realmente precisa?





Muitos admiradores defenderam que o gaúcho estava apenas aguardando uma confirmação para poder retirar os itens do veículo. Em suas redes sociais, Matteus afirmou que estava esperando tirarem uma foto das doações dentro do carro e negou que estava procurando ser filmado. Além disso, ele desabafou sobre os ataques nos stories do Instagram.

“A gente está dando risada do que postaram ali, falando que estou fazendo encenação. Nem tenho que dar satisfação para as pessoas, mas encenação? Quero ver se as pessoas que estão falando que estou fazendo encenação tudo que eu estou fazendo estão movendo alguma coisa”, disse o ex-participante do Big Brother Brasil 24.

“Gurizada, vamos cuidar um pouquinho das ações que vocês tem que fazer, ajudar as pessoas, invés de disseminar coisas erradas na internet. Vocês não aprendem nunca, pelo amor de Deus. Quero só ver quando as pessoas precisarem se vocês estão fazendo alguma coisa. Que vergonha, gente, vocês não tem noção do que estão falando. Pelo amor de Deus”, desabafou.

Por fim, Matteus compartilhou um registro em que aparece ajudando a organizar mais itens de doação e reforçou seu compromisso em ajudar seu estado em meio ao momento delicado: “Independente do que falam, seguimos fazendo nossa parte”, disse o gaúcho, que ficou em segundo colocado no reality show da Globo.



Vale lembrar que última segunda-feira, 13, Matteus também usou as redes sociais para divulgar a planilha que contém os serviços e quantias que já foram destinadas a entidades que estão empenhadas em auxiliar o Rio Grande do Sul, como ONGs e hospitais. Até o momento, a vaquinha organizada pelo gaúcho acumula mais de R$ 70 milhões.

Os ex-BBBs 24 Matteus e Isabelle oficializaram seu relacionamento para o público no último dia 8. Os dois viveram um romance durante sua passagem pelo reality show da Globo, e decidiram estender seu relacionamento para fora do programa. Nesta terça-feira, 14, o gaúcho compartilhou um vídeo no TikTok e mostrou os detalhes do pedido de namoro.

Para oficializar o relacionamento, Matteus presenteou Isabelle com um lindo buquê de rosas, além de um anel. O pedido foi feito através de uma cartinha, feita especialmente para a cunhã, mas que não teve seu conteúdo revelado ao público. Nas redes sociais, os internautas se derreteram com o pedido e celebraram a união do casal; assista!