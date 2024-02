Matheus Mazzafera se pronuncia após rumores de transição de gênero

Afastado das redes, o influenciador Matheus Mazzafera se pronunciou sobre suposta ida à Tailândia para prodecimento de mudança de sexo

Longe da internet há alguns meses, o apresentador e influenciador Matheus Mazzafera usou as redes sociais no último domingo, 25, para se pronunciar a respeito de um assunto envolvendo sua vida pessoal.

Nos últimos dias, o nome do famoso ficou entre os mais comentados na web após viralizar uma notícia de ele que teria viajado à Tailândia para se submeter a procedimentos cirúrgicos de transição de gênero. A informação foi publicada pelo colunista Marcelo Bandeira, do portal iG.

Através de seus Stories no Instagram, em forma de texto, Mazzafera desmentiu a informação: "Gente, eu nunca fui pra Tailândia! Beijos com amor", escreveu ele em uma imagem com fundo preto. O que chamou atenção dos internautas foi o fato do influenciador digital ter desmentindo apenas a ida ao país.

Vale lembrar que a última aparição de Matheus Mazzafera foi em outubro de 2023, no aniversário do apresentador Rodrigo Faro. Desde então, o famoso não foi mais visto em festas, camarotes ou festivais de música. Sua aparição, inclusive, era bastante esperada durante o Carnaval deste ano, mas não aconteceu.

Seu perfil no Instagram, que soma mais de cinco milhões de seguidores, não conta com mais nenhuma publicação no feed. Além disso, o canal no YouTube, que possui mais de oito milhões de inscritos, também não é atualizado há cerca de dois meses.

Carlinhos Maia expulsa influenciadora da Casa da Barra

O influenciador digital Carlinhos Maia tomou uma decisão radical sobre a presença de Ana Richelly, de 15 anos, no reality show Casa da Barra. Neste final de semana, ele mandou a jovem ir embora da competição porque ela descumpriu uma regra.

De forma tranquila e carinhosa, ele explicou sua decisão. Carlinhos contou que pediu para ela, que é menor de idade, não ir para uma festa, mas ela descumpriu e foi. Com isso, ele decidiu que a participação dela chegou ao fim na atração.

"Como eu pedi para você ontem, publicamente, para você não ir para o after e você foi, você não vai participar dessa prova, combinado? Pode sentar ali para assistir às provas dos seus colegas e também vai para casa, descansar, colocar a cabecinha no lugar e na próxima temporada você volta", disse ele. Confira!