Matheus Gomes: fundador de empresas milionárias antes dos 25 anos

Com conhecimento em marketing digital e negócios, profissional compartilha dicas nas redes sociais

Redação Publicado em 25/08/2022, às 16h00 - Atualizado em 26/08/2022, às 16h08

A era digital veio para transformar a maneira como as pessoas lidam com a informação. A velocidade de transmissão dos dados nos remete à facilidade que os influenciadores digitais têm encontrado para disseminar suas ideias, para além das barreiras geográficas, cada vez mais apoiados pela tecnologia.

Referência nas redes sociais, e prestes a atingir a marca de 500 mil seguidores no Instagram, Matheus Gomes é um destes exemplos: com apenas 24 anos, ele se consolidou no meio on-line.

O influenciador começou escalando ideias com software e, atualmente, é autoridade área de negócios, marketing digital e monetização na internet, além de estar à frente de diversos projetos.

Outros assuntos como o rastreamento das fontes de tráfego e leads, desenvolvimento de campanhas e otimização dos anúncios são alguns dos temas abordados por ele.