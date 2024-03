Mascote do Inter é demitido após acusação de importunação sexual por jornalista

Após ser acusado pela jornalista Gisele Kümpel de importunação sexual, intérprete do mascote do Inter é demitido pelo clube de futebol

Na última quinta-feira, 14, o time de futebol Internacional anunciou a demissão do intérprete de seu mascote Saci. A decisão foi tomada após a conclusão do inquérito de importunação sexual de duas mulheres em um jogo do clube no dia 25 de fevereiro. Uma delas foi a jornalista esportiva Gisele Kümpel.

Em nota, o clube de futebol falou sobre a demissão do intérprete e mostrou seu apoio às vítimas que o denunciaram. "O Sport Club Internacional comunica que o ator que interpretava o seu mascote não faz mais parte do quadro de funcionários do Inter. O Clube reitera que segue à disposição das autoridades para prestar os esclarecimentos necessários para a depuração dos fatos. Também reforça sua solidariedade com as mulheres envolvidas neste episódio, seguindo à disposição tanto delas quanto das autoridades", escreveu a diretoria do time em seu comunicado.

O ator do Saci foi inicialmente acusado por Gisele Kümpel, que usou suas redes sociais para tornar o caso público. Segundo a repórter, ela estava trabalhando na partida de futebol, quando a estava trabalhando em um jogo de futebol quando percebeu que o mascote estava fazendo gestos em sua direção e lhe abraçou em um momento inesperado.

“Deu o gol do Inter, ele parou do meu lado e simplesmente me abraçou, ficou abraçado em mim. Mesmo com a máscara ele empurrou minha cabeça, fez menção de dar um beijo. Consegui escutar o estalo do beijo e senti o suor dele”, disse a jornalista, segundo o site Globo Esporte.

Além de Gisele, uma torcedora do Inter também denunciou o mascote, mas preferiu manter sua identidade em segredo. Segundo a vítima, ela foi "abraçada com força pela cintura e pelos braços". O ator também teria lhe tocado na região dos seios e lhe dito uma frase de cunho sexual durante uma fotografia tirada no estádio, pouco antes do início da partida.

Jornalista conseguiu medida protetiva contra o mascote

Pouco antes da demissão do mascote do Inter, a jornalista Gisele Kümpel chegou a conseguir uma medida protetiva contra o intérprete do Saci. A decisão foi tomada no último dia 5, poucos dias depois do pedido da repórter.

Com isso, a comunicadora conseguiu se sentir mais segura para realizar outros trabalhos em jogos do Internacional. Com isso, o mascote não podia chegar perto de Gisele quando ela estive no estádio. Caso o homem descumprisse as medidas protetivas, ele poderia ser preso.