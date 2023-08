Marta Mendonça: quem é a mulher que abandonou tudo para cuidar de Gerson Brenner

Quem é a mulher que abandonou tudo para cuidar de Gerson Brenner; eles moram juntos há 20 anos

Há duas décadas, Marta Mendonça conheceu Gerson Brenner durante a reabilitação do ator. Ela foi contratada como psicóloga para ajudar o galã a lidar com as sequelas causadas após o tiro que levou em 1998.

O que era uma relação profissional, virou amor. É que ela desistiu da carreira e passou a morar com o ator, cuidado da equipe médica que é responsável pelo seu tratamento. Ela se dedica integralmente aos cuidados com o artista.

“Se você ama alguém, alguma renúncia você vai ter. Depois de um tempo que eu já conhecia ele, eu resolvi largar a parte profissional. Não me arrependo de absolutamente nada” , disse ela em entrevista ao Domingo Espetacular exibido neste final de semana.

Na conversa, ela disse que embora fale muito pouco, Gerson Brenner consegue deixar muito claro seus sentimentos pela maneira com que age e pelos olhares. “Ele pode não dar sinais, mas ele sempre foi muito claro. Ele falava mesmo. Eu acho que a mínima coisa me nutre, quando ele faz uma fala diferente, um raciocínio diferente… isso me nutre”, declarou ela apaixonada.

O ator, que na época estava no auge da carreira como ator, fazendo o papel do galã Jorginho na novela Corpo Dourado, foi baleado em uma tentativa de assalto na rodovia Ayrton Senna entre São Paulo e Rio de Janeiro = em 17 de agosto de 1998. Ele estava a caminho dos estúdios para gravar o último capítulo da novela, e após este episódio, nunca mais atuou.

Ele tem total compreensão da realidade, apesar de ainda apresentar problemas de locomoção graves. Gerson Brenner também se alimenta por sonda após uma série de convulsões causadas por uma pneumonia que ele adquiriu há alguns anos.

Filha recentemente fez pedido aos fãs

Filha mais velha de Gerson Brenner, a jovem Ana Luísa Haas emocionou os fãs ao deixar uma mensagem carinhosa nas redes sociais. Ela reagiu aos comentários que está recebendo após a volta do pai ao ar. É que o canal Viva voltou a exibir Corpo Dourado, última novela do galã antes do momento dramático que viveu naquele ano de 1998 ao levar o tiro durante um assalto. Desde então, ele não consegue mais falar e nem andar.

"Quero agradecer a todos que estão me mandando mensagem sobre a reprise da novela do meu pai Gerson Brenner. 'Corpo Dourado' foi seu último trabalho e ele levou o tiro no dia em que gravaria o último capítulo. Obrigada de coração pelo carinho e por não o deixarem ser esquecido!", pediu ela.