Marlene Mattos é internada e vai passar por exames: "Me obrigou"

Marlene Mattos é internada e vai passar por exames após sentir uma indisposição

A empresária Marlene Mattos foi internada neste domingo, 31, e vai passar por exames clínicos nas próximas horas. A informação foi revelada pela própria em uma publicação nas redes sociais nesta tarde.

Em um desabafo, ela contou que teve uma indisposição que será investigada pelos médicos. A ex-parceira de Xuxa Meneghel mostrou otimismo e afirmou que espera se recuperar o quando antes.

"Amigos e seguidores, ontem tive uma indisposição intestinal que me obrigou a ir ao hospital. Estou internada para realizar exames que vão revelar a causa dessa indisposição. Estou tranquila, vai ficar tudo bem", escreveu na legenda.

De acordo com a jornalista Fábia Oliveira, do site Metrópoles, a profissional está internada no Hospital Barra D'Or, na zona oeste do Rio de Janeiro. Marlene Mattos teria um quadro de diverticulite, espécie de inflamação na parede interna do intestino. Ela ainda não tem previsão de alta.

Marlene Mattos indicou Márcia Fu para 'A Fazenda'

A diretora de TV Marlene Mattos, que trabalhou por muitos anos com Xuxa Meneghel, surpreendeu ao mandar um recado para Márcia Fu, que foi uma das finalistas de A Fazenda 15, da Record TV. Na legenda, ela disse: "Márcia Fu, parabéns! Você alcançou nosso objetivo que era chegar ao pódio. Você chegou e foi bonito! Merecia ganhar a bolada, não deu, não fique triste porque você vai ganhar essa bolada aqui fora, trabalhando muito. Em frente Márcia, agora não tem mais volta. Estava escrito nas estrelas".

“Com vocês [animais], eu não sou falsa, porque vocês são meus amigos e porque eu amo vocês. Na hora que eu estou jogando, eu sou uma peste. Eu quero jogar. Quando a Adriane falou para mim: ‘A sua palavra é concentração’, eu entendi o que ela quis dizer”, afirmou ela.