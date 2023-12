Marjorie Estiano revela por que abandonou a carreira musical: ‘Era loucura’

Marjorie Estiano abre o jogo sobre o verdadeiro motivo para deixar carreira musical marcada por hits como ‘Você Sempre Será’ para trás

No programa da Globo ‘Altas Horas' do último sábado, 02, a atriz Marjorie Estiano abriu o coração para revelar o verdadeiro motivo por trás de sua decisão de interromper sua saudosa carreira musical. Durante sua participação, a artista confessou que escolheu deixar a música para trás para priorizar seu trabalho na atuação.

O assunto surgiu quando a atriz foi questionada sobre a decisão. Sincera, Marjorie não fugiu da pergunta e revelou a dificuldade ao equilibrar os dois mundos: "Não dava pra conciliar com a carreira de cantora, impossível! Eu fazia novela! Era uma loucura, era quando dava, aquele sufoco de pegar avião, pegar ônibus”, iniciou.

Emprestando sua voz para 'Natasha', vocalista do grupo fictício 'Vagabanda' em 'Malhação', a atriz compartilhou que lidar com gravações da novela adolescente e suas apresentações como cantora era um processo desgastante: "Não sabia se ia dar tempo, era muito estressante", afirmou Marjorie, dona de hits como ‘Você sempre será’.

Por fim, a atriz confessou que tinha dificuldades em estabelecer limites entre sua carreira pessoal como cantora e o papel da personagem na novela: "Era bem esquizofrênico pra mim, porque era o repertório da personagem e eu ainda não tinha desenvolvido a minha identidade musical”, ela desabafou.

“Eu sabia que eu queria ser cantora ou ser atriz, mas eu ainda não tinha desenvolvido minha identidade. Então aquele repertório era da personagem, as pessoas amavam, porque viam na Malhação. Ao mesmo tempo, eu tinha a oportunidade de estar no palco, de cantar pra muita gente, mas não era aquilo que eu queria musicalmente”, Marjorie finalizou.

Vale lembrar que durante sua última participação no programa comandado por Serginho Groisman, ela declarou que tinha vontade de retomar a carreira musical, mas confessou que precisava de mais tempo: "Eu tenho esse desejo. Tenho uma relação com a música muito íntima e muito prazerosa, e acho que é assim que tem que ser, sabe?”, disse.

É relevante mencionar também que apesar de estar distante dos palcos, Marjorie está celebrando uma ótima fase em sua vida profissional com o sucesso de ‘Sob Pressão’, na emissora global. Além disso, a artista está realizada em sua vida pessoal e em seu relacionamento com o médico Marcio Maranhão, autor do livro que inspirou a série.

Quem é o namorado de Marjorie Estiano?

Em junho deste ano, a atriz Marjorie Estiano aproveitou um passeio na companhia do seu namorado, o médico Márcio Maranhão. Os dois foram flagrados caminhando lado a lado e conversando nos corredores de um shopping no Rio de Janeiro. Discretos, os dois preferem manter o relacionamento longe dos holofotes; conheça o namorado de Marjorie.