Marina Sena deixa seguidores sem ar ao aparecer nas redes sociais de calcinha

Cantora Marina Sena decide ousar um pouco e arranca elogios de seus seguidores em clique quente

A cantora Marina Sena (26) decidiu exceder os limites da sensualidade e apareceu em clique ousadíssimo em suas redes sociais. Nesta sexta-feira, 25, a artista postou uma sequência de fotos descontraídas, pulando na cama de calcinha.

Em diversas fotos, ela aparece ostentando seu bumbum, com diversas cores de calcinha. Pulando na cama, no banheiro, em situações aleatórias. Além disso, a cantora surge comendo e até mesmo lavando a roupa.

Nos comentários, os seguidores ficaram malucos com a beleza escultural da cantora. “Não faz isso com a gente não dona Marina”, escreveu uma seguidora. “Você é tão linda Marina, te amo!”, exaltou outra. “Belíssima é pouco”, exclamou outro.

Veja a publicação de Marina Sena exibindo seu belo bumbum e deixando seus seguidores malucos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Marina Sena (@amarinasena)



Marina Sena usa maiô cavado em novo show

Marina Sena mostrou que está em forma ao usar um look ousado para fazer um show em Recife no último final de semana. A famosa apareceu com um modelito cavadíssimo e quase mostrou demais. A artista foi fotografada ao usar um maiô vermelho com renda rosa enquanto encantava os seus fãs com seu show.