Marina Ruy Barbosa revela que já foi traída por amigo

Marina Ruy Barbosa desabafa ao responder comentário de Fernanda Keulla sobre 'traição de amigo': 'Transforma algo que você falou'

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 10h20

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) surpreendeu os fãs ao fazer uma revelação em um comentário no Twitter. Ela viu um post da ex-BBB Fernanda Keulla (36) sobre ser traída por um amigo e se identificou. Sem citar nomes, ela contou que já passou por uma situação parecida.

Nas redes sociais, Fernanda Keulla desabafou: “Alguém aqui já confidenciou fraquezas, desabafou sobre fatos importantes da sua vida com algum 'amigo'. E esse amigo em algum momento utilizou disso para poder te ofender? (isso foi ontem)”. Então, Marina Ruy Barbosa respondeu ao post dela. “Yes! E tem vezes que a pessoa transforma algo que você falou em outra coisa e joga na imprensa”, escreveu.

Em outro momento, um fã comentou: “Sinto que a Marina Ruy Barbosa está meio revoltada com algo”. E ela respondeu: “Tô nada. Tô ótima na praia”.

Novo namorado de Marina Ruy Barbosa

Atualmente, Marina Ruy Barbosa namora com Guilherme Mussie está muito feliz com o relacionamento. Ela já comentou sobre o início do relacionamento deles e disse que foi ele quem deu o primeiro passo.

“Guilherme é um homem muito insistente e tem uma coisa que eu admiro: personalidade. Depois que fiquei solteira, ele foi se aproximando de amigos em comum para ir me cercando. Iniciamos uma conversa e foi”, disse ela ao Jornal O Globo.