Marina Ruy Barbosa rebate seguidor após ser chamada de 'anêmica' e dispara: "Me alimento muito bem!"

Na tarde desta quarta-feira, 14, a atriz Marina Ruy Barbosa (27) deu o que falar na web após perder a paciência e rebater um comentário maldoso feito por um internauta.

Em sua conta no Twitter, a artista foi chamada de 'anêmica' por usar na última semana durante um evento de gala, em São Paulo, um vestido que ressaltava as curvas de seu corpo.

Indignada com a falta de respeito do internauta, Mariana rebateu à altura e ironizou a postura do hater. "Me alimento muito bem, obrigada pela preocupação", respondeu ela, que imediatamente recebeu o apoio dos admiradores.

Me alimento muito bem, obrigada pela preocupação :) https://t.co/tHYhb1X98p — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) December 14, 2022

Recentemente, Marina Ruy Barbosa deixou os fãs encantados ao publicar em seu Instagram algumas fotos no red carpet de um festival de cinema na Arábia Saudita.

Para o Red Sea International Film Festival, a artista elegeu um vestido elegante e luxuoso, na cor rosa com detalhes em babados na parte de cima e com as costas à mostra. “Muito feliz de estar aqui”, disse a atrista na legenda da postagem.