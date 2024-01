Marina Ruy Barbosa exibe foto romântica com o noivo bonitão

Que casal lindo! Marina Ruy Barbosa ganha beijo carinhoso do noivo, Abdul Fares, durante viagem a dois e esbanja romantismo

A atriz Marina Ruy Barbosa esbanjou romantismo ao curtir uma viagem na companhia do seu noivo, o empresário Abdul Fares. Há poucos dias, ela mostrou um álbum de fotos de seu momento de relaxamento em um dia ensolarado. Em uma das fotos, ela posou sorridente ao receber um beijo carinhoso do amado na bochecha.

Na foto encantadora, Mariana e Abdul apareceram na área externa de uma mansão durante a refeição e trocando carinhos. Nas outras fotos, a ruiva mostrou toda a sua beleza e boa forma ao posar com biquíni xadrez.

Vale lembrar que o noivado de Marina e Abdul veio à tona em outubro deste ano, quando ela começou a circular com um anel luxuoso com pedrarias. O pedido foi feito durante uma viagem deles há pouco tempo para Dubai, nos Emirados Árabes.

O namoro de Marina e Abdul é recente. Eles se conheceram por meio de amigos em comum e logo começaram a sair juntos, mas sempre de forma discreta. Os dois assumiram o romance em julho de 2023, quando foram flagrados juntos em público.

Em agosto, ele marcou presença em um evento da grife de roupas dela. Os dois evitaram posar juntos, mas foram vistos trocando abraços e carinhos nos bastidores. No evento, de acordo com o colunista Leo Dias, Abdul Fares usou um relógio que é avaliado em US$ 1,3 milhão – cerca de R$ 6,2 milhões.

Atualmente, Marina Ruy Barbosa está no ar como a vilã Preciosa na novela Fuzuê, da Globo.

Marina Ruy Barbosa mostra fotos de viagem com Abdul Fares - Foto: Reprodução / Instagram

Marina Ruy Barbosa revela pacto com atriz

A atriz Marina Ruy Barbosa surpreendeu ao revelar uma curiosidade sobre os bastidores da novela Fuzuê, da Globo. Ela contou que fez um pacto com a atrizGiovana Cordeiro, que divide o protagonista da trama ao seu lado, para que elas não ficassem abaladas com os comentários negativos nas redes sociais.

As duas combinaram de ficar unidas e ter uma parceria ao longo de todo o projeto. “Falei para ela: ‘Gi, vão fazer de tudo para comparar a gente, fazer rivalidade de mocinha e vilã e a gente não pode deixar! Vamos fazer um pacto de mulheres unidas, que não vão se deixar levar pelo sistema'. E a gente fez esse pacto e é maravilhoso”, disse ela no programa Conversa com Bial.

Além disso, a atriz contou que teve a ajuda de uma psicanalista para criar a sua personagem Preciosa, que é a vilã de Fuzuê. "As pessoas não imaginam o tanto de processo que tem para montar um personagem. Acho que as pessoas imaginam que a gente lê o texto, decora e vai. Não é assim. Tem todo um estudo por trás do perfil de cada personagem. A maneira que a gente se comporta, fala e age é diferente em cada relação. (...) Isso é fundamental para começar o trabalho, para entender quem ela é", contou.