Marina Ruy Barbosa entrega desejo de ser mãe em breve: “Pode estar próximo”

Marina Ruy Barbosa abre o coração sobre maternidade e surpreende ao revelar que está perto de realizar sonho de construir família

Na última terça-feira, 5, a atriz Marina Ruy Barbosa abriu o coração sobre seus desejos de construir uma família em breve. Durante uma entrevista ao podcast ‘PodDelas’, a estrela da novela das sete da Globo, ‘Fuzuê’, revelou que a chegada de seu primogênito pode estar mais próxima do que imaginamos.

O assunto surgiu quando as apresentadoras da atração perguntaram se a ruiva pensa em ter filhos. Sem hesitar, Marina contou que esse é um de seus maiores sonhos: “Quero! Quero muito. Tenho muita vontade de construir minha família, de ter filhos", disse a atriz, que interpreta sua primeira vilã atualmente.

Marina não mencionou o nome do namorado, o empresário Abdul Fares, mas explicou que os filhos estão em seus planos: "Pode estar próximo. Vamos ver, mas pode estar próximo", disse a artista. A ruiva ainda lembrou que recentemente, ficou preocupada após receber a previsão de uma vidente de que engravidaria em breve.

Após o aviso, Marina contou que redobrou os cuidados em seus métodos contraceptivos por conta da novela:"Eu fiquei 'Meu Deus' [...] Mas não vem agora não. Estou gravando bastante, estou tomando cuidado", disparou. A atriz ainda revelou que imaginou que já seria mãe aos 28 anos, mas evidenciou que está realizada com sua vida atual.

Vale lembrar que Marina assumiu seu novo relacionamento em agosto deste ano; desde então, a estrela mantém total discrição e faz raras aparições ao lado do amado. A ruiva estava solteira desde novembro do ano passado quando terminou com o ex-deputado Guilherme Mussi.

Marina Ruy Barbosa revela que sofria bullying na escola:

Ainda durante a conversa com o podcast “PodDelas”, Marina Ruy Barbosa se lembrou da época de escola e revelou que era julgada por colegas por conta de sua aparência: “Por ter sardinha, cabelo dessa cor e por ser muito branquinha... Aos poucos fui construindo minha autoestima. Eu não era o padrão de beleza na época”, disse a estrela, que refletiu sobre sua infância.