Marina Ruy Barbosa e seu ex-marido compareceram ao mesmo baile de gala

Na madrugada da última sexta-feira, 26, Marina Ruy Barbosa (27) compareceu a um baile de gala em São Paulo em que um dos outros convidados era seu ex-marido, Xande Negrão (36).

O ex-marido da atriz chegou ao evento com sua nova namorada, Elisa Zarzur (22), que é amiga de Marina e as duas até se seguem nas redes sociais.

Xande comentou em entrevista no baile sobre sua relação com Elisa. “Passamos muito tempo juntos. Estamos em uma fase muito gostosa”, disse o automobilista ao site Quem.

O namorado de Marina, Guilherme Mussi (37), não conseguiu comparecer ao baile com a amada já que estava viajando em campanha política para manter seu cargo de deputado federal.

Para comparecer ao baile de gala, Marina escolheu um vestido rosa vibrante que acompanhava longas luvas da mesma cor. Uma bolsa brilhante rosa combinou muito bem com o look escolhido pela atriz.

Já Xande usava um smoking tradicional, que combinava com o look all-black da namorada. Elisa estava com um macacão bem decotado e uma maquiagem preta marcante nos olhos.

Elegante e colorida!

No mesmo baile, a apresentadora Sabrina Sato (41) marcou presença com um vestido elegante, chamativo e bem colorido.

A apresentadora compartilhou o look nas redes sociais e recebeu diversos elogios de seus seguidores que aprovaram o visual.

