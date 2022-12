Marina Ruy Barbosa detona críticas após jantar em sua mansão: 'É triste'

Marina Ruy Barbosa é alvo de críticas ao aparecer em jantar de família e rebate nas redes sociais: 'Vocês vem criticar...'

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) decidiu se pronunciar ao ver a repercussão do seu jantar em família na noite de quinta-feira, 22. Ela fez um evento especial para os seus pais em clima de Natal antecipado em sua mansão e mostrou as fotos nas redes sociais. Porém, a imagem viralizou e foi alvo de comentários negativos por causa da legenda da musa. A estrela escreveu 'vida real' na legenda e foi criticada por exibir a sua vida luxuosa. Porém, ela não ficou quieta e decidiu se defender sobre o momento especial com seus pais.

"O Real life é pois se você olhar no meu instagram 95% das minhas fotos são de trabalho, publicidade… porque apenas por eu mostrar algo que organizei para a minha família, que diversas vezes não consegui estar com eles… acontece esse tipo de coisa", disse ela no Twitter.

E completou: "Quando eu resolvo dividir momento reais da minha vida, da minha intimidade acontece isso que rolou. Acordei com sites e comentários maldosos sobre mim e sobre meus pais em um momento onde me esforcei pra receber eles do jeito que eles merecem, com todo carinho e amor. Eu trabalho pra caramba o ano todo. Passo hoje a maior parte dele, em outra cidade por causa da minha empresa. Muitas vezes não consigo estar com minha família como eu gostaria. E quando resolvo fazer uma noite agradável com eles de natal. “Vocês” (Alguns!) vem criticar…".

Então, ela falou sobre o seu look para o jantar. "Sobre eu estar “arrumada” com um vestido bonito na noite de natal com a minha família: eu MUITAS VEZES só tenho paciência e energia pra estar com eles de moletom, largada, e muitas vezes não estou de bom humor, pois eles são minha fortaleza onde eu posso relaxar, desabafar e etc. E ontem fiz questão de fazer ao contrário. Arrumei a minha casa da melhor forma pra receber eles, me arrumei… Minha mãe cozinhou todas as comidinhas que eu gosto. Isso tudo foi pra eles! Pra gente! Pra nossa família. Pra minha família sentir o quanto eu amo e me importo com ela", afirmou.

Por fim, Marina Ruy Barbosa declarou: "E digo só mais uma coisa… Enquanto minha família tiver saúde. Enquanto meus pais estão vivos e bem, eu vou fazer TUDO que eu puder pra termos momentos especiais juntos".

O Real life é pois se você olhar no meu instagram 95% das minhas fotos são de trabalho, publicidade… porque apenas por eu mostrar algo que organizei para a minha família, que diversas vezes não consegui estar com eles… acontece esse tipo de coisa. https://t.co/J1MmUJ6q4E — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) December 23, 2022

Quando eu resolvo dividir momento reais da minha vida, da minha intimidade acontece isso que rolou. Acordei com sites e comentários maldosos sobre mim e sobre meus pais em um momento onde me esforcei pra receber eles do jeito que eles merecem, com todo carinho e amor https://t.co/Gl3XOsaDCJ — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) December 23, 2022

Eu trabalho pra caramba o ano todo. Passo hoje a maior parte dele, em outra cidade por causa da minha empresa. Muitas vezes não consigo estar com minha família como eu gostaria. E quando resolvo fazer uma noite agradável com eles de natal. “Vocês” (Algums!) vem criticar… — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) December 23, 2022

E ontem fiz questão de fazer ao contrário. Arrumei a minha casa da melhor forma pra receber eles, me arrumei… Minha mãe cozinhou todas as comidinhas que eu gosto. Isso tudo foi pra eles! Pra gente! Pra nossa família. Pra minha família sentir o quanto eu amo e me importo com ela. — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) December 23, 2022

E digo só mais uma coisa… Enquanto minha família tiver saúde. Enquanto meus pais estão vivos e bem, eu vou fazer TUDO que eu puder pra termos momentos especiais juntos. — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) December 23, 2022

O post de Marina Ruy Barbosa sobre o jantar em família

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) promoveu um jantar especial para os seus pais na noite de quinta-feira, 22, para já dar o pontapé inicial nas festividades do Natal. A estrela está com a sua mansão no Rio de Janeiro toda decorada para festas de final de ano e aproveitou para compartilhar as fotos com os fãs.

Em um álbum de fotos no Instagram, a ruiva exibiu a decoração de sua casa em clima de Natal. “Vida real. Recebendo meus pais em casa para uma jantar pré-Natal”, disse ela na legenda.