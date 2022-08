Marina Ruy Barbosa desabafa sobre baixa autoestima: "Era bem insegura"

A atriz Marina Ruy Barbosa confessou que era bem insegura quando era mais jovem e revelou que aprendeu a ser mais confiante com o passar dos anos

CARAS Digital Publicado em 11/08/2022, às 16h52

Marina Ruy Barbosa (27) decidiu abrir uma caixa de perguntas nos Stories do Instagram nesta quinta-feira, 11, e foi questionada por uma seguidora sobre como melhorar a autoestima. A atriz confessou que quando era mais jovem sofreu com a baixa autoestima e revelou que aprendeu a ter mais confiança com o passar dos anos.

"Quando eu era mais nova era bem insegura. Tinha a autoestima muito baixa, real. Fui crescendo e entendendo meu valor em todos os aspectos. Aprendi o quanto o fato de eu ser eu, exatamente da forma que eu sou, de jeito, psicologicamente, etc., me tornam exatamente única", desabafou.

Em seguida, a artista falou sobre como aprendeu a lidar com a situação. "A sociedade sempre está nos comparando. E apontando defeitos e problemas na gente. E se a gente cai nessa cilada, sempre vamos nos sentir insuficientes. Mas eu penso: 'Seja você mesmo, porque todos os outros já existem'. Ou seja, procuro ser a minha melhor versão", completou.

Confira o desabafo de Marina Ruy Barbosa sobre baixa autoestima:

Reprodução/Instagram

Look rendado

Marina Ruy Barbosa esbanjou sensualidade ao compartilhar uma nova foto nas redes sociais. A atriz apareceu com uma lingerie branca de renda e com uma toalha no cabelo ao fazer um novo ensaio fotográfico.

Na publicação, ela surgiu sentada em um sofá e ao lado de um prato de pepinos fatiados. Ela deixou à mostra suas pernas torneadas ao caprichar na pose na hora das fotos. "Resolvendo os pepinos", disse ela.

