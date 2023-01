Marina Ruy Barbosa desabafa depois de ter mala extraviada e pertences de luxo roubados

Marina Ruy Barbosa usou sua conta no Twitter para cobrar um posicionamento da companhia aérea após ter os pertences dos pais furtados

Nesta quarta-feira, 11, a atriz Marina Ruy Barbosa (27) veio a público pedir uma satisfação, após os pais, Gioconda e Paulo Barbosa, terem suas malas extraviadas e os pertences furtados, durante uma viagem de férias para os EUA, no fim do ano passado.

Em sua conta do Twitter, a empresária lamentou o ocorrido e cobrou as providências cabíveis da companhia aérea. "Meus pais chegaram de viagem anteontem. As malas foram extraviadas. Chegaram só ontem. E roubaram 80% das coisas da mala", escreveu a atriz marcando a empresa.

Meus pais chegaram de viagem anteontem, as malas foram extraviadas… chegaram só ontem. E roubaram 80% das coisas da mala @RblxLines — Marina Ruy Barbosa (@mariruybarbosa) January 11, 2023

FÉRIAS

Marina Ruy Barbosa decidiu encantar seus seguidores com imagens de sua viagem para o arquipélago de Fernando de Noronha. Na última terça-feira, 10, a ruiva surgiu em cliques ao lado de Bella Negrão, prima de Alexandre Negrão, ex-marido da artista.

“Se tem sol tem praia, se tem praia tem sal”, escreveu a famosa na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nas fotos, ela apareceu usando um look todo branco com chapéu bem grande dentro de um jatinho. Além disso, aparece curtindo as águas maravilhosas das ilhas do Pernambuco.