Marina Ruy Barbosa celebra início do mês com vídeo andando de cavalo: "Oi, agosto"

A atriz Marina Ruy Barbosa compartilhou um vídeo andando a cavalo e celebrou a entrada no mês de agosto

Redação Publicado em 02/08/2022, às 09h06

A atriz Marina Ruy Barbosa (27) celebrou a entrada do novo mês com um vídeo especial andando de cavalo nas redes sociais, ao som de August, de Taylor Swift.

Em seu perfil no TikTok, Marina compartilhou um vídeo mostrando um pouquinho de sua rotina em uma fazenda. A atriz surgiu andando a cavalo e curtindo a natureza do local, com um look confortável para aproveitar o dia.

No vídeo publicado em suas redes sociais, Marina Ruy Barbosa encantou a web ao compartilhar a paisagem paradisíaca e os registros andando de cavalo: "Oi, agosto", escreveu.

Por compartilhar um vídeo ao som de uma música de Taylor Swift, os internautas piraram perguntando se a atriz é fã da loira e Marina, respondeu um de seus seguidores: "Óbviooo", escreveu. "A lenda com a música da lenda!", destacou outro seguidor.

Recentemente, Marina Ruy Barbosa surgiu arrasadora em um look metalizado. A atriz já provou que é super antenada nas tendências de moda e desta vez não foi diferente. A ruiva apostou em um superprodução para o show de Marisa Monte.

Veja o vídeo de Marina Ruy Barbosa andando de cavalo:

Marina Ruy Barbosa volta para os treinos após mais de um ano parada

Na última quinta-feira, 28, Marina Ruy Barbosa anunciou que voltou a treinar após ficar parada desde o início da pandemia aproximadamente. Em sua rede social, a famosa compartilhou uma selfie no banheiro e chamou a atenção ao surgir com uma silhueta impecável no look fitness, mesmo estando sedentária.

"Ok ok! Dia de tomar vergonha na cara e voltar a treinar! Agora vai", disse ela antes de encontrar seu personal trainer na academia de casa para fazer luta.

