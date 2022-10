Marina Moschen homenageia a mãe um ano após sua morte: "Você é e sempre será minha luz"

A atriz Marina Moschen emocionou ao prestar uma homenagem para a mãe, Elaine Cristina, que faleceu há um ano

Marina Moschen(25) usou as redes sociais para recordar um clique especial ao lado da mãe, Elaine Cristina, que faleceu há um ano. Ela lutava contra um câncer, descoberto em 2016.

Em seu perfil no Instagram, a atriz compartilhou uma foto em que aparece criança, dando um selinho na mãe, e falou sobre a saudade que sente dela. Além disso, a artista emocionou os fãs ao escreveu uma declaração na mensagem.

"Um ano sem você. Te sinto todos os dias. Depois da sua ida eu mudei e tanta coisa mudou... Lidar com a saudade não é fácil, mas obrigada por me ensinar tanto, de diversas formas, sobre a vida. Te amo mais do que tudo, mãe. Você é e sempre será minha luz", declarou Marina na legenda do post.

No ano passado, Marina anunciou a morte da mãe com uma linda homenagem no Instagram. Ela compartilhou uma sequência de fotos com dona Elaine Cristina e lamentou a perda.

"Meu amor, amor da minha vida, voa… voa livre pelos ventos, pelos mares, pelas estrelas, do seu jeito mais lindo e único que aqui eu fico vivendo você em mim, vivendo seu amor, sua saudade, agradecendo por você ser, para sempre, minha mãe", escreveu a artista. Segundo o portal Gshow, a mãe da artista lutava contra um Linfoma não Hodgkin.

