Marina Moschen assume namoro com fotógrafa e conta sobre manter vida pessoal privada

Mariana Moschen contou sobre sua vida amorosa ao confirmar que namora com uma fotógrafa

Marina Moschen (26) abriu o coração e entregou detalhes de sua vida amorosa. A atriz contou que mantém uma relação com a fotógrafa Emilia Sauaia.

Pouco antes da pandemia, a atriz teve o nome envolvido em notícias falsas. Na época, circulava o boato de que ela estava namorando uma funcionária da Globo, mas ela negou. Em entrevista à colunista Patrícia Kogut, do jornal O Globo, ela revelou que declarar seu romance nas redes sociais foi um ato de não esconder quem ela é de forma real.

"Não era verdade. A gente não namorava. Ela uma das minhas melhores amigas. Atualmente, namoro uma mulher. Mas daquela vez eu não estava namorando a minha amiga", conta à coluna.

“Essa discrição veio com um autoconhecimento de um tempo, de entender sobre o que eu quero falar e como eu quero falar. E de procurar não me desgastar. Para mim, o mais importante é divulgar meu trabalho e falar sobre coisas que tenham importância, e não aparecer por aparecer”, disse a atriz.

Apesar da discrição, Marina já postou algumas fotos com a namorada, a fotógrafa Emilia Sauaia, nas redes sociais.

A atitude, para a famosa, seguiu a linha das amigas Fernanda Nobre, que mantém um casamento aberto, e Nathalia Dill: “Elas são como se fossem a minha família. Elas são meu norte. Passei por um momento difícil com minha mãe… E elas estiveram juntas do meu lado. São pessoas que levo para minha vida inteira”. Em 2021, a mãe de Marina Moschen morreu após travar uma luta de quase 5 anos contra o câncer.

“Para as coisas maravilhosas e para as que não são boas. Qualquer dia que a gente puder estar junto, a gente está. Estamos conectadas sempre também. São pessoas que fazem parte do meu dia-a-dia e da minha família“, explicou.