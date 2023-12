Marina Elias encara emoção em retorno aos palcos após 11 anos: 'Volto para não sair mais'

Em entrevista à CARAS Brasil, Marina Elias falou sobre estrelar Nosso Irmão e entregou orgulho de ver a filha em cartaz com Matilda

Marina Elias estrela a peça Nosso Irmão, em cartaz no Teatro Tucarena até 17 de dezembro, ao lado de Regiane Alves e Bruno Ferian. Em entrevista à CARAS Brasil, a atriz entregou orgulho de ver a filha, Maria, que está em cartaz com Matilda, trilhar mesmos passos no teatro e falou sobre encarar emoção em retorno aos palcos após 11 anos: "Volto para não sair mais".

"Desde os dois anos de idade, a Maria sempre transformou tudo em dança, teatro e canto. Antes disso, até o tema da festa de um ano dela foi notas musicais, era a banda da Maria, de tanto que ela ama música e sempre amou. Aos três anos, ela começou a fazer aula comigo, o que torna Matilda ainda mais especial nessa trajetória dela, para mim", afirmou Marina Elias , que retorna aos palcos junto com a estreia da filha no musical Matilda, em cartaz no Teatro Claro Mais SP.

"Até então, sempre que ela esteve no palco, foi dirigida por mim ou eu tinha algum envolvimento com o espetáculo. Pela primeira vez, assistindo Matilda, eu não vejo a minha filha, e sim a Maria, trilhando um caminho próprio sonhado e batalhado por ela. É uma emoção diária saber que a minha filha está traçando um caminho que nasceu no espaço da minha sala de aula e que, hoje, ela tomou posse e segue independente de mim", declarou a atriz sobre o orgulho da filha no espetáculo.

Mãe de Maria e Pedro, Marina Elias teve os dois filhos por meio de fertilização in vitro e refletiu sobre a relação da sua vontade de ser mãe e sua personagem na peça. "Sempre tive muito o desejo de ser mãe. Viver essa personagem que escolhe tirar um filho porque descobre que ele nasceria com questões cognitivas me remete aos exames que a gente tem que fazer na gestação. Nas minhas duas gestações, sempre tive uma paz e uma certeza muito grande que, qualquer que fosse a condição de saúde dos meus filhos, eu os amaria incondicionalmente".

"Penso muito na peça nessas milhares de mulheres que devem sentir essa dor no ventre - que acho que não passa mais - e na gratidão pela saúde dos meus filhos", completou a atriz. Intérprete de Maria, irmã de Regiane Alves e Bruno Ferian em Nosso Irmão, Marina Elias marca o retorno aos palcos após 11 anos desde que pausou a carreira no teatro para seguir outros caminhos.

"Finalmente consegui fazer coexistir na minha vida o lugar da atriz, da professora, da palestrante e dessa pessoa que se dedica profundamente ao desenvolvimento infantil. Estar no palco 11 anos depois de me tornar mãe, quando decidi me dedicar às crianças, ao mesmo tempo que estou viajando, dando palestras, treinamento e minhas aulas na universidade, é de uma realização imensurável", compartilhou Marina Elias.

"Nosso Irmão é um encontro de águas na minha vida, no qual faço encontrar as minhas maiores paixões e realizações profissionais. Agora, volto para o palco para não sair mais", afirmou a atriz.

FOTOS: LEEKYUNG KIM