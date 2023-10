Mariely Santos, das Gêmeas Lacração, é pedida em casamento em Paris

"Eu responderia SIM mil vez!", afirmou Mariely Santos ao mostrar as fotos e vídeos do pedido de casamento

Mariely Santos, que ficou conhecida por se apresentar ao lado da irmã gêmea Mirella Santos e de MC Loma, usou as redes sociais na noite desta quarta-feira, 4, para revelar aos seus seguidores que foi pedida em casamento por André Santis. Os dois estão curtindo alguns dias em Paris, na França, e ele aproveitou a viagem romântica para pedir a amada em casamento em frente a Torre Eiffel.

No feed do Instagram, a irmã de Mirella postou as fotos e vídeos do momento em que a rapaz fez o pedido. Ela também exibiu o lindo anel que ganhou de André. "Eu responderia SIM mil vez!!!!!!! Te amo demais", declarou Mariely na legenda da publicação.

Os seguidores parabenizaram o casal nos comentários. "Que lindos", disse uma internauta. "Lindos. Deus Abençoe o amor de vocês", escreveu outra. "Não teria lugar mais lindo pra ver esse pedido, na cidade mais romântica do mundo", falou uma fã. "Agora a Cecília vem", brincou MC Loma, amiga dos noivos.

Em maio, Mariely surpreendeu os fãs ao fazer um tour na mansão que vai morar com André. A casa conta com cozinha em conceito aberto, três quartos, suíte com banheira e closet, sala de estar, área gourmet e piscina.

"Minha gente, todo mundo mandando cada mensagem linda. Estou tão feliz, chorei. Que conquista linda! Agradecer primeiramente a Deus, depois a vocês. Estou sem palavras, sem acreditar ainda que vamos morar em uma casa tão linda. A ficha não cai. A gente não foi morar ainda. Estamos organizando algumas coisas. Mas é uma realização, um sonho, mesmo, sendo realizado. Essa casa é o nosso sonho. Estou tão feliz em ler os comentários", disse ela na ocasião.

Mirella Santos, das Gêmeas Lagração, faz chá revelação luxuoso

Mirella Santos, irmã de Mariely Santos, revelou em julho que esava à espera de seu primeiro filho com Gabriel Farias, e algumas semanas depois, o casal realizou um chá revelação luxuosa para descobrir o sexo do bebê.

A influenciadora digital mostrou os detalhes da festa em suas redes sociais e depois fez uma live dividir o momento em que os dois descobririam se seriam pais de uma menino ou de uma menina. O anúncio aconteceu através de uma música. Uma amiga do casal começou a cantar uma música e no final ela revelou que Mirella e Gabriel terão uma menina. A bebê se chamará Luna. Veja os detalhes do chá revelação!