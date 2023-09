Marido de Walewska estaria arrasado com morte da ex-jogadora: ''Não para de chorar''

Amigo do marido de Walewska diz que corretor de imóveis estaria 'destroçado' após morte da mulher

O marido de Walewska, Ricardo Alexandre Mendes, estaria arrasado com a morte da campeã olímpica após cair do prédio onde moravam em São Paulo. A informação sobre o estado do corretor de imóveis foi dado por um amigo ao UOL.

Sem querer se pronunciar sobre não ter aparecido no velório da ex-atleta, o empresário pediu para um amigo falar por ele. Em declaração ao site de notícias, a fonte representando Ricardo comentou que ele está muito abalado, chorando bastante e que não foi dar o último adeus em Belo Horizonte a pedido da família da esposa, pois, segundo o amigo, ele havia comprado passagem.

"O Ricardo está destroçado, em prantos, não para de chorar, está arrasado. Ele comprou a passagem, mas os pais dela pediram para ele não ir. Orientaram porque o clima estava meio pesado. Por isso ele não foi", disse.

Contudo, o irmão de Walewska, Wesley Oliveira, nega a versão e declara que pagou todos os custos do funeral, além de ter resolvido as burocracias sem a ajuda ou aparição do cunhado. "Não fizemos nenhum pedido para ele não comparecer. Nem eu, nem meu pai, nem minha mãe. Todas as tratativas no IML, a liberação do corpo da minha irmã, como eu moro em São Paulo, eu fiz tudo sozinho. Ele não participou de nada, não pagou nada", explicou ao UOL.

"Eu precisei de um documento da minha irmã para liberar o corpo dela, ele (Ricardo) deixou o RG na recepção do prédio. Depois, precisei pegar uma roupa pra vestir minha irmã, ele também deixou na portaria para a funerária pegar. Não encontrei com ele em nenhum momento", comentou Wesley.

Neste sábado, 23, aconteceu o velório e funeral de Walewska em Belo Horizonte e a presença do marido dela não era esperada. Casados há 20 anos, Ricardo declarou para a polícia que estavam em crise há um tempo e que havia pedido o divórcio.

Ainda conforme informações apuradas pelo portal de notícias, o coautor do livro de Walewska alegou que ela era extremamente apaixonada pelo marido e que se emocionou ao falar dele durante uma conversa.

Causa da morte de Walewska

A ex-jogadora de vôlei e campeã olímpica Walewska faleceu aos 43 anos na noite de quinta-feira, 21. Ela caiu do 17º andar do prédio onde morava em São Paulo e seu corpo foi encontrado no primeiro andar do local. O resgate chegou a ser chamado para tentar reanimá-la, mas a morte foi declarada no local. Agora, a polícia investiga as circunstâncias da morte dela.

Segundo a polícia, ela deixou uma carta de despedida em uma folha sulfite e também teria ingerido bebida alcoólica. As câmeras do prédio registraram que Walewska foi para o 17º andar sozinha e entrou na área de lazer dos moradores às 16h05. Por enquanto, a família ainda não se pronunciou sobre a morte dela.