Marido de Simone revela quantos funcionários trabalham na mansão da família

Marido de Simone, Kaká Diniz responde pergunta sobre a quantidade de funcionários na casa deles: 'Parece pensão'

CARAS Digital Publicado em 09/05/2022, às 16h30

O empresário Kaká Diniz (36), marido da cantora Simone (37), surpreendeu os fãs ao revelar que tem vários funcionários trabalhando em sua mansão. Ele falou sobre o assunto ao responder perguntas dos fãs sobre sua vida e uma das perguntas era sobre a quantidade de funcionários na casa da família.

Um fã quis saber: “Quanto funcionários trabalham na sua casa?”. Então, ele contou que são 10 pessoas, como faxineiras, cozinheiras, jardineiro e piscineiro. “Aqui em casa parece uma pensão”, brincou ele ao mostrar o horário de almoço dos funcionários.

Vale lembrar que Kaká e Simone moram em uma mansão luxuosa em um condomínio fechado na Grande São Paulo.

Declaração de amor de Kaká Diniz para Simone Mendes

Em março deste ano, Kaká e Simone completaram 9 anos de relacionamento e ele fez questão de falar sobre o amor deles um post nas redes sociais.

"9 anos ao seu lado... 9 anos do dia que iria mudar completamente as nossas vidas, transformando em unidade. Feliz do homem que tem ao seu lado alguém pra compartilhar todos os dias as conquistas, os aprendizados. Quando decidi me casar com você, tive certeza que não seria um simples "sim" como qualquer outro, seria um "sim" que duraria o tempo de nossa existência aqui na terra.Obrigado por ser essa mulher incrível, que me ensina todos os dias a ter um coração nobre e simples, cheio de amor para dar as pessoas e, acima de tudo, uma mulher batalhadora que corre atrás dos seus sonhos. Na verdade, nossos sonhos de juntaram e se tornaram um só", afirmou.

Então, ele continuou: "Do nosso amor nasceu uma família, um lar cheio da presença de Deus. Do nosso amor nasceu um lar com vida, com alegria, cheio de energias sobrenaturais, sabe por quê? Porque no nosso lar habita a presença de Deus. Nosso amor foi lapidado em cima de uma rocha inabalável. As pessoas perguntam porque nosso relacionamento é regência? A resposta é simples: não existe dois, mas sim, uma unidade. Juntos somos imbatíveis. Passando aqui pra te dizer que sou eternamente grato a você por tudo. Obrigado, na minha simplicidade, por ser quem eu sempre sonhei ter ao meu lado. Te amo @simoneses".

Os dois são pais de Henry (7) e Zaya (1).