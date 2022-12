Marido de Simone Mendes se derrete pela família com declaração carinhosa: "Gratidão"

Marido de Simone Mendes falou que a família é o que lhe motiva

O empresário Kaká Diniz (37), marido da cantora Simone Mendes (38) usou suas redes sociais nesta sexta-feira, 30, para homenagear a família e fazer uma reflexão sobre planos para 2023.

Kaká compartilhou uma foto encantadora ao lado da esposa e dos filhos, Henry (08) e Zaya (01). Na publicação, ele falou o que lhe motiva todos os dias.

"Qual tem sido a sua automotivação? Motivação é o que vem de terceiros, vem de fora. Automotivação é o que vem de dentro de você. O que me motiva é Deus e minha família. O que me automotiva é minha capacidade de transformar aquilo que eu quero pra minha vida, fazendo na vida dos outros. Chega de planos pra 2023, o que você precisa antes de começar um ano novo é agradecer pelo que já aconteceu no ano que ainda nem acabou. Quer começar 2023 diferente? Pratique a gratidão na sua vida. Gratidão a Deus por tudo que deu certo, principalmente pelo que deu errado. Sabe por quê? Aquilo que vem pra te destruir, serve para te levantar. Aquilo que vem para acabar, serve para de fazer construir. Tudo que foi permitido passar esse ano é para uma evolução. Lembra: O tempo do processo NUNCA será maior que o TEMPO DO PROPÓSITO", escreveu ele.

Simone Mendes ganha relógio de diamantes do marido e valor choca seguidores

Simone Mendes usou seu canal do YouTube para mostrar alguns presentes que ganhou do marido, com quem é casada desde 2013. Entre as peças, estava uma no melhor estilo ostentação: um relógio de luxo com diamantes avaliado em mais de R$ 112 mil.

"Diga aí galera. Que cintilantes aqui, galera, coisa linda! Nossa, que lindo, hein! Obrigado, Jesus, por esse marido abençoado. Que Deus abençoe vocês que estão aí do outro lado, também", diz Simone. "E aprendam: deem um presente antecipado que é para não ter erro", ainda sugeriu Kaká.