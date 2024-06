Marido de Sasha Meneghel rebate alfinetada de internauta: ‘Já uso’

Marido de Sasha Meneghel, João Lucas vê comentário de internauta sobre uso de maquiagem e dá resposta bem direta

O cantor João Lucas, que é marido de Sasha Meneghel, surpreendeu ao rebater o comentário de um internauta nas redes sociais. Ele fez questão de responder ao post sobre uso de maquiagem em sua rotina.

Nas redes sociais, um internauta escreveu: “Daqui a pouco está usando maquiagem”. Então, o artista confirmou que já é adepto da make. “Daqui a pouco não. Eu já uso com frequência. Inclusive, a Sasha que faz em mim”, afirmou.

View this post on Instagram A post shared by Artur Moreno e Radamés Keller (@fofoquei)

Nesta semana, João Lucas esteve no São João da Thay e subiu ao palco para mostrar o seu talento vocal. Ele divertiu os convidados do evento ao cantar várias músicas durante um evento noturno. “Amei estar com vocês”, disse ele na legenda de um vídeo do show. Então, a esposa dele, Sasha, elogiou o amado. “João Lucas, pelo amor! Que voz”, declarou.

View this post on Instagram A post shared by João Lucas (@joao.lucas)

Declarações de amor de Sasha e João Lucas

Sasha Meneghel usou as redes sociais para comemorar uma data muito especial. É que em maio, ela completou três anos de casada com o cantor João Lucas e fez questão de celebrar a união.

Em seu perfil oficial no Instagram, a modelo compartilhou uma sequência de cliques em que aparece com o marido e se declarou para ele. "Minha vida é mais bonita com você. Te amo, meu amor, obrigada pelos 3 anos mais especiais da minha vida!", disse ela na legenda da publicação.

Mais cedo, João também se declarou para a esposa nas redes sociais. "3 anos casado com você. Minha melhor amiga, o amor da minha vida. Eu confesso que sempre tive medo de não amar alguém como eu idealizava ser o ideal pra viver para sempre com essa pessoa, mas o que eu sinto por você é tão maior do que o “ideal” que eu imaginava ser inalcançável, nem todas as músicas que eu fizer, serão capazes de descrever."

"Esses foram os melhores 3 anos da minha vida, foram 3 anos olhando pra você e pensando: “caraca, eu sou casado com a pessoa que eu mais amo nessa terra”. Que bom que nessa vida, curta e cheia de desafios a gente se encontrou tão cedo, cedo o suficiente pra aproveitar cada fase ao seu lado, e no tempo certo de estarmos prontos um para o outro [...]", escreveu ele em um trecho.