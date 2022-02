Marido de Paulinha Abelha se declara para a cantora: "Não aguento mais ficar longe de você"

A vocalista do Calcinha Preta, Paulinha Abelha está em coma em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI)

O marido de Paulinha Abelha (43) usou as redes sociais parase declarar para a amada, que está internada em coma na UTI.

Nas redes sociais, Clevinho Santos compartilhou um vídeo de uma das apresentações da vocalista do grupo Calcinha Preta: "Deus está contigo", escreveu.

Em seguida, Clevinho se declarou para Paulinha: "Eu te amo. Força, falta pouco pra gente sair dessa", continuou.

Clevinho completou com uma foto ao lado de Paulinha e desabafou: "O susto foi grande demais, tá bom já. Por favor. Eu não aguento mais ficar longe de você", escreveu.

Paulinha Abelha é internada na UTI:

A vocalista do Calcinha Preta foi internada no último domingo, 13, em Sergipe, e a assessoria de Paulinha anunciou que a cantora estava com um problema nos rins, mas depois se corrigiram e contaram que Paulinha está com uma bactéria no cerébro.

A última atualização informa que Paulinha Abelha está internada em coma em Sergipe, e que o cérebro da cantora não está comprometido.