Marido de Jojo Todynho se pronuncia sobre crise no casamento

Lucas Souza explica a crise no casamento com Jojo Todynho após a polêmica de ter anunciado a separação e voltado atrás na decisão

10/10/2022

O militar Lucas Souza voltou às redes sociais para dar mais uma declaração sobre a crise no casamento com a cantora Jojo Todynho. No último final de semana, os dois viraram manchete na internet quando ele anunciou o fim do casamento, mas, horas depois, voltou atrás e confirmou que eles continuam juntos. Agora, ele se explicou e contou que todo casal tem suas brigas.

"Deixa eu falar uma coisa aqui para vocês. Eu e a Jojo, a gente tem uma história linda, ela é uma pessoa maravilhosa, a nossa relação é uma relação em cima do respeito, em cima do carinho, em cima do amor e não é um erro, não é uma situação que vai apagar essa nossa história linda, que vai apagar o amor que a gente sente um pelo outro", disse ele.

E completou: "A gente sempre se tratou com respeito, a base da nossa relação é o respeito. Todo casal briga. Eu só tenho 22 anos, então em determinadas situações, eu não sei agir corretamente, e eu tenho que aprender muita coisa em relação à internet."

Por fim, ele declarou: "Como é o meu primeiro relacionamento, eu vou cometer muitos erros, sem dúvida nenhuma. Só que a base do relacionamento nosso é o amor é o respeito. E a gente sempre teve isso. Só que uma coisa que eu tava refletindo aqui., como você é criticado, né? E eu não pedi para ninguém ir lá e ver o que que tá acontecendo na minha vida".

Jojo Todynho desmente separação

Na manhã deste domingo, 9, Jojo Todynho apareceu nas redes sociais para anunciar que já conversou com o marido e eles se entenderam."Bom dia, olha, quem apostou bolão, quem jogou na quina, desculpa, amor, esse prêmio vocês não vão levar sabe porque? Porque ali quem me deu foi deus e ninguém toma. É processo, to passando processo, porque tem hora que eu acho que sou a mulher maravilha e as coisas não funcionam dessa forma, a gente também tem que entender o outro lado eu entendo, não to defendendo não, ele também tá errado e eu tô errada em muitas coisas que fiz", contou que também tem culpa nas questões de sua relação com o militar.

A funkeira então continuou explicando que resolveu reatar com o amado. "No meu barco tem deus e ele só afunda se eu for tola, minha mãe acabou de me ligar, vocês sabem que minha mãe é missionária e ela falou uma coisa que é muito forte e é mais pura verdade, o diabo vem pra matar, roubar, destruir e aqui ele não destrói nada, porque fui apresentada a deus eu fui desejada a vim a esse mundo e pra você que gosta que não gosta de mim eu vou falar uma coisa pra você: eu sou marcada pelo espírito santo quem tá no controle da minha vida é deus", falou que sua mãe lhe ligou para falar sobre a situação.

"Meu marido não vai embora não, meu casamento não acabou porque foi deus que me deu, eu já falei que não me separo, eu fico viúva, eu não casei pra se separarm pra você que ta fazendo festa nem se dê o trabalho de apagar a vela tá bom, brigada, pra você que achou que ia colocar água no meu balde não vai", completou.

