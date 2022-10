Marido de Jojo Todynho se pronuncia após ela armar o barraco com vizinha

Após Jojo Todynho enfrentar uma vizinha e o momento viralizar, o marido dela rompe o silêncio: 'Já vai arrumar barraco'

O militar Lucas Souza, que é o marido de Jojo Todynho, apareceu nas redes sociais para comentar sobre a polêmica envolvendo a esposa. Nesta semana, ela viralizou na web ao enfrentar uma vizinha do bairro de sua vó que teria falado mal dela. A estrela foi tirar satisfação e o momento pegou os fãs de surpresa.

Ao ver a repercussão, Lucas apareceu nos stories do Instagram para comentar o ocorrido. "Estou de serviço aqui no quartel, aí eu liguei para Jojo e falei: 'poxa, amor, não posso te deixar um dia sozinha que tu já vai arrumar quizumba, que tu já vai arrumar barraco [risos]'’. Ai, cara, eu dou muita risada com ela, tadinha", disse ele.

E completou: "Gente, ela esquece às vezes que ela é famosa e essa é a principal virtude dela. Essa simplicidade dela. Um mês atrás, ela estava na Times Square. Aí hoje ela está lá em Bangu fazendo barraco. E esse é o legal dela, esse é um dos motivos que eu a amo também. Mas tem que rir, né? Tadinha. Mas esse tipo de pessoa, preconceituosa, tem que passar vergonha realmente".

Logo depois do barraco, Jojo fez um desabafo sobre a gordofobia e o preconceito. No Instagram, ela mostrou uma foto com look justo e defendeu a sua beleza. "A gordura é minha, não ofende e não desrespeita ninguém, sou gorda sim… não pedi opinião de ninguém, ninguém é obg a gostar de mim, mas respeitar SIM", declarou.

Jojo Todynho desmente separação

Na manhã deste domingo, 9, Jojo Todynho apareceu nas redes sociais para anunciar que já conversou com o marido e eles se entenderam."Bom dia, olha, quem apostou bolão, quem jogou na quina, desculpa, amor, esse prêmio vocês não vão levar sabe porque? Porque ali quem me deu foi deus e ninguém toma. É processo, to passando processo, porque tem hora que eu acho que sou a mulher maravilha e as coisas não funcionam dessa forma, a gente também tem que entender o outro lado eu entendo, não to defendendo não, ele também tá errado e eu tô errada em muitas coisas que fiz", contou que também tem culpa nas questões de sua relação com o militar.

A funkeira então continuou explicando que resolveu reatar com o amado. "No meu barco tem deus e ele só afunda se eu for tola, minha mãe acabou de me ligar, vocês sabem que minha mãe é missionária e ela falou uma coisa que é muito forte e é mais pura verdade, o diabo vem pra matar, roubar, destruir e aqui ele não destrói nada, porque fui apresentada a deus eu fui desejada a vim a esse mundo e pra você que gosta que não gosta de mim eu vou falar uma coisa pra você: eu sou marcada pelo espírito santo quem tá no controle da minha vida é deus", falou que sua mãe lhe ligou para falar sobre a situação.

"Meu marido não vai embora não, meu casamento não acabou porque foi deus que me deu, eu já falei que não me separo, eu fico viúva, eu não casei pra se separarm pra você que ta fazendo festa nem se dê o trabalho de apagar a vela tá bom, brigada, pra você que achou que ia colocar água no meu balde não vai", completou.

