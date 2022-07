Marido de Jojo Todynho diz que vai fazer tatuagem na testa e ela reage

Marido de Jojo Todynho brinca sobre o escrever o nome dela em sua testa e a cantora comenta: 'Para de loucura'

CARAS Digital Publicado em 08/07/2022, às 17h46

A cantora Jojo Todynho foi surpreendida com um vídeo do marido, Lucas Souza, com o seu nome escrito na testa dele. O rapaz brincou que iria tatuar o nome da esposa na testa e compartilhou nas redes sociais. Rapidamente, o vídeo viralizou e a cantora reagiu ao ver o post.

A funkeira disse: “Onde está seu marido: aí ó, inventando moda. Para de loucura, homem. Te amo”. Logo depois, ela apareceu nos stories do Instagram para esclarecer que tudo foi uma brincadeira do marido. “Não vai fazer isso, não. Eu quase morri”, disse ela sobre o susto.

Jojo Todynho recebe convite de Ana Maria Braga

No início do mês, Jojo Todynho participou do programa Mais Você, de Ana Maria Braga e foi surpreendida com o convite para ter um quadro na atração após fazer uma reportagem. "Queria te fazer um convite ao vivo e a cores. Que tal se você fizesse um quadro desse aqui para a gente no Mais Você, uma vez por mês? Posso te levar para outras cidades, outros bairros", convidou a veterana.

"Não, peraí... Você tá me convidando pra trabalhar com você?", perguntou Jojo, sem acreditar.

"Com todo mundo presente aí. Uma vez por mês você tiraria um dia da sua vida e ficaria um pedacinho com a gente, pra gente estar mais perto das pessoas... Topa?", questionou Ana Maria.

Com lágrimas nos olhos, Jojo respondeu que sim. "Vocês querem me matar! A Jojo é uma construção de várias pessoas, tive pessoas que me deram um empurrãozinho, tenho gratidão no meu coração. Gosto de lidar com as pessoas. Fico feliz e estou sem palavras", agradeceu ela.