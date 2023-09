Marido de Jenny rebate acusações de Bia Miranda e revela real motivo de conflitos entre mãe e filha

Bia Miranda afirmou ter sido vítima de ameaças da própria mãe e deixou marido da influenciadora revoltado com ataques

Marido de Jenny Miranda, Fábio Gontijo rebateu as acusações que Bia Miranda fez contra a influenciadora. A vice-campeã de "A Fazenda 14" se revoltou com algumas declarações da mãe dentro do reality rural da Record TV e resolveu soltar o verbo nas redes sociais.

Irritado, Fábio se manifestou após os ataques da enteada e defendeu Jenny. O médico assegurou que a participante de "A Fazenda 15" sempre tentou proteger a filha. "A filha sempre quis seguir o caminho do mal. Saiu de casa para morar com bandido, dentre várias outras coisas que não cabem aqui ficar expondo. Mas a questão é que a Jenny sempre cuidou da Bia, e a Bia nunca aceitou os cuidados da mãe", afirmou.

Fábio mencionou também uma acusação feita por Bia, na qual ela disse que a mãe a obrigou a apagar um post da rede social. "Você é tão falsa, que você diz que esse post que ela pediu pra você apagar é um post que tinha mais curtidas, você sabe muito bem que era um post que você estava de lingerie, na cama dela", falou.

"O mínimo que uma mãe pede para uma filha, por questão de respeito tanto da sua imagem perante o público quanto respeito por ela, é que você apagasse uma foto de lingerie na cama dela. Então, não tente inventar história, não vem contar mentira porque aqui não cai não. Que história é essa? Que palhaçada é essa", disparou.

Bia Miranda montou um dossiê contra a mãe, Jenny Miranda (Foto: Reprodução Instagram)

Marido de Jenny Miranda defende influenciadora de ataques

Fábio Gontigo também contou que Jenny sempre buscou oferecer o melhor para Bia Miranda. "Ela sempre teve de tudo. No Instagram da Jenny tem uma página que chama Bia Fazenda. Entre nessa página que vocês vão ver que lá tem boa parte do material da Jenny cuidando dessa menina como se fosse uma princesa", acrescentou.

O médico fez ainda um pedido aos seguidores: "Então, não caiam nessas lorotas, não acreditem nessas tentativas de manipulação da filha contra a mãe dela. Então, pessoal, vamos abrir o olho, tá? Porque uma filha rancorosa e ingrata com a mãe é o maior pecado que pode existir."