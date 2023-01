Marido de Ivete Sangalo responde sobre ter menos dinheiro que a cantora: "Poder sobre o outro"

Marido de Ivete Sangalo, Daniel Cady respondeu o questionamento com tranquilidade

Daniel Cady (37) respondeu uma curiosidade sobre seu casamento com Ivete Sangalo (50). Ele foi questionado por um seguidor se o fato da cantora ter uma condição financeira melhor o incomoda.

Por meio de um vídeo nas redes sociais, o nutricionista respondeu a pergunta de maneira bem calma.

"Claro que não. Pessoal, esse lance quando um do casal ganha mais do que o outro, só incomoda quando a pessoa usa o dinheiro para exercer poder sobre o outro, como isso não rola aqui em casa, então não há esse tipo de problema”, disse.

Ivete e Daniel estão juntos desde 2008. Cerca de três anos depois, decidiram oficializar a união. O casamento foi celebrado em uma cerimônia intimista com a presença de familiares e alguns amigos.

Marido de Ivete Sangalo desabafa sobre dificuldade de ter filho com uma celebridade

O marido de Ivete Sangalo também revelou que nem sempre é fácil criar os filhos que são frutos do casamento com uma celebridade. Ele contou que o casal precisou lidar com as regalias que as crianças recebem por serem famosas.

Em participação no podcast Pod.com, Daniel Cady garantiu que o casal conseguiu superar a dificuldade para que os filhos cresçam como crianças comuns.

"Ter um filho já é difícil. Ter um filho com uma pessoa famosa... Um dos primeiros problemas que enfrentei foi meu filho na escola. Descobri que não estava pegando fila. Privilégio. Rapaz, fiquei louco. Também chegavam muitos presentes, muitas regalias. Eu falava: 'Poxa, a gente tem o maior cuidado aqui, eu e a mãe [Ivete], para poder trabalhar desde pequenininho que ele é uma pessoa comum, qualquer. A gente nunca deu uma carteirada, parada em blitz, sei lá", disse ele.

Cady relembrou o início do namoro com Ivete Sangalo. Os dois se conheceram em Salvador e se apaixonaram.“Ela me ligou e me chamou para assistir um filme. Aquele rala e rola, fomos para cima do sofá. Depois, ficamos abraçados e parecia que a gente já estava junto há muito tempo. Tinha uma intimidade que foi fora do comum. Era como se fosse marido e mulher. Nunca tinha rolado isso.”