Marido de Ingryd Alves lamenta morte repentina da fotógrafa: 'Tentei'

Juntos desde a adolescência, marido de Ingryd Alves desabafa após partida da esposa

O marido da fotógrafa Ingryd Alves, Jefferson Silvestrone, lamentou a morte repentina da amada. Nesta sexta-feira, 27, após um dia da partida da esposa, ele relembrou momentos felizes com a mãe de seus filhos e desabafou.

Juntos desde a adolescência, o esposo da profissional, que fotografou filhos de vários famosos, inclusive a recém-nascida Mavie, de Neymar Jr., mostrou-se muito abalado com a partida da companheira, que teve um mal súbito.

"Eu tentei realizar todos os seus sonhos, o último estava tão perto, você planejou tudo, Nova York era o próximo destino, eu te prometi", falou ele ao colocar um emoji chorando.

Em junho, Jefferson comemorou o Dia dos Namorados ao lado de Ingryd Alves. "Esse é o nosso mês meu amor, completamos 14 anos juntos e hoje mais um Dia dos Namorados. Meu propósito é realizar os seus sonhos… Meu desejo é fazer você a mulher mais feliz desse mundo… Minha obrigação é matar e morrer por você… Meu sentimento por você em palavras é indescritível… Minha vontade é ficar 24h do seu lado, porque sem você me sinto incompleto… Eu sei que ainda é só o começo, vamos romper muito além do que imaginamos juntos e nossa história vai mudar outras histórias…", declarou-se na ocasião.

Como Ingryd Alves morreu?

A fotógrafa dos bebês dos famosos, Ingryd Alves, faleceu nesta quinta-feira, 26, repentinamente. No perfil da rede social dela, foi divulgada uma nota falando sobre sua morte e tentativa de reanimá-la após sofrer um mal súbito.

"Estamos em luto! É com grande pesar que comunicamos o falecimento de Ingryd Alves Silvestrone. Por volta das 5 horas da manhã da data de hoje, a Ingryd teve um mal súbito e, apesar de todos os esforços médicos durante duas horas incansáveis de angústia e desespero, infelizmente ela não resistiu. Hoje o céu ganha mais uma estrela, a mais bonita, a mais cor de rosa!", falaram.

"Nossa amada Ingryd Alves, mãe, esposa, filha, irmã, sobrinha, prima, amiga querida e amada. Seu sonho era ser reconhecida internacionalmente, transformando vidas por onde passava, e ela conseguiu. Temos certeza que a Ingryd foi muito feliz e amada até o último segundo. Ela mudou nossa vida e mudou várias histórias", escreveram.

Por fim terminaram o comunicado triste: "Temos certeza que ela continuará cuidando de todos lá em cima, como sempre fez. Nesse momento nos resta apenas crer na vontade de Deus. Pedimos apenas respeito pela dor da família e amigos próximos e muita oração para que ela possa descansar em paz".

Ingryd Alves era casada, tinha filhos, e, em julho, ela comemorou um mês de cirurgia bariátrica. "Sem dúvidas a escolha mais importante e difícil que já fiz. Uma jornada onde precisei respeitar meus processos, me redescobrir. Tem sido literalmente transformador! 13kg ficaram pra trás nesses 30 dias, e é só o começo de uma longa trajetória", falou na ocasião.