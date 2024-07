Marido de Cleo revela motivo para não ter viajado com ela para o nordeste

Marido de Cleo, Leandro D’Lucca é questionado sobre sua ausência em viagem da atriz e explica qual é o ‘combinado' do casal

Marido de Cleo, o empresário Leandro D’Lucca explicou o motivo para não ter viajado com a esposa para o nordeste. Ela foi curtir alguns dias nos Lençóis Maranhenses nesta semana e ele ficou na casa deles. Com isso, os fãs questionaram o motivo da ausência dele e o rapaz explicou.

Leandro contou que não pode viajar por causa da queda que sofreu há algumas semanas e bateu a cabeça. Além disso, ele e Cleo têm um combinado no casamento de que podem viajar sozinhos quando o outro não quiser ir.

"Eu não ia responder essas perguntas, mas vieram algumas. Falando a real, dá meio preguiça de responder. Um relacionamento que tem combinados, tem estrutura e tem base acontece de que, às vezes, uma pessoa quer fazer uma balada e outro não quer. Às vezes, a pessoa quer viajar e o outro não quer. Às vezes, um quer ir ver as amigas e amigos e outro não quer. Normal, está tudo certo", disse ele.

E completou: "Isso é ter um relacionamento bom, entendeu? Não deixa as situações complicadas, chatas... Nesse caso, a Cleo foi para um aniversário no Maranhão e eu não pude viajar por causa da cabeça".

Cleo revela que já congelou óvulos

Cleo, 40 anos, foi a convidada do "Quem Pode, Pod", comandado por Fernanda Paes Leme e Giovanna Ewbank. A cantora falou sobre a cobrança que sofreu para engravidar ao longo dos anos. Com a maturidade ela identificou que as pessoas que perguntavam se ela teria um filho, não faziam com, má intenção, mas isso a incomodava:

"Já fiquei chateada. Não tive filho agora porque não quis. Teve uma fase que queria muito, mas, quando comecei a entender a sociedade patriarcal, me questionei: 'é o que quero ou internalizei esse desejo?'", disse Cleo.

A cantora, casada com o empresário Leandro D'Lucca desde 2021, congelou óvulos há dois anos: "Congelei óvulos aos 38 anos. Sofri uma pressão velada para ter filhos por ser mulher. Quero ser muito eu. Hoje penso em ter dois filhos e quero adotar", contou.