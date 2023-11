Marido de Ana Hickmann revela que foi hostilizado em padaria: "Não foi agradável"

Marido de Ana Hickmann revela que foi hostilizado em padaria; ele relatou situação que aconteceu nesta segunda (13)

Marido da apresentadora Ana Hickmann, o empresário Alexandre Corrêa revelou nesta segunda-feira (13) que foi hostilizado ao tentar ir a uma padaria em São Paulo. Ele conta que foi abordado por uma fã da comandante do Hoje em Dia.

"Ele confirma que está em São Paulo e afirma que, hoje pela manhã, foi hostilizado em uma padaria. "Eu preciso saber como é que vou viver. Sem vida social, sem vida digital. Eu fui tentar ir a uma padaria agora cedo e não foi agradável o que aconteceu lá dentro", declarou ele ao 'Splash'.

O apresentador então contou detalhes da situação. "Uma senhora de meia-idade bateu nas minhas costas e disse: 'Muito bonito. Bateu na sua mulher. Um homem do seu tamanho.' Eu só queria comprar pão francês. É daí pra frente, acabou. Acabou."

Na mesma entrevista, Alexandre Corrêa contou que mentiu ao negar a agressão. "Quando eu vi aquela nota, eu entrei em total desespero e neguei. Mentiu? Menti. Ponto. Ou eu omiti o fato? Omiti. Eu estava numa estrada, desesperado, desnorteado. Estava perdido", declarou.

O que Ana Hickmann já falou sobre o ocorrido?

Na manhã desta segunda-feira, 13, Ana Hickmann participou ao vivo do programa Hoje Em Dia, da Record TV, normalmente. No final da atração, ela fez uma breve declaração sobre a sua situação após o desentendimento com o marido.

"Quero agradecer o carinho e o apoio de todo mundo. Está sendo um momento difícil para mim, pro meu filho e para minha família. Ainda não estou pronta para falar a respeito. Assim que eu estiver pronta, mais forte, eu prometo trazer o que está dentro do meu coração. Obrigada", disse ela.

Antes disso, ela se pronunciou por meio de uma nota de sua assessoria de imprensa. "Após um desentendimento entre Alexandre Correa e Ana Hickmann no último sábado (11), a Polícia Militar foi acionada e a apresentadora foi conduzida até o Distrito Policial para esclarecimento dos fatos. Por meio de sua assessoria de imprensa, Ana Hickmann agradece o carinho e a solidariedade dos fãs e informa que está em casa, bem e felizmente não sofreu maiores consequências em sua integridade física", escreveram.