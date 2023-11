Marido de Ana Hickmann faz apelo para ver o filho em novo desabafo: “Tristeza”

Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa rompe o silêncio e pede para encontrar com o filho após desentendimento com a apresentadora

Nesta quarta-feira, 15, Alexandre Correa utilizou suas redes sociais para romper o silêncio em meio ao momento conturbado com sua esposa, a apresentadora Ana Hickmann. Além de expressar sua tristeza por conta do episódio, o empresário fez um apelo público para se encontrar com o filho, Alezinho, que tem apenas nove anos.

Através de seu perfil oficial no Instagram, Alexandre fez uma súplica a uma divindade religiosa: "Oxóssi, caçador de uma flecha só, filho de Oxalá e Yemanjá, tira a tristeza do meu peito, dá coragem para eu seguir meu caminho em paz e poder ver meu filho!”, o empresário desabafou sobre a situação e a saudade de seu único herdeiro.

Ver essa foto no Instagram

A publicação foi limitada em comentários e destaca-se como uma das poucas postagens presentes no perfil de Alexandre nas redes sociais. O empresário arquivou praticamente todas as outras publicações, deixando somente uma nota em que comenta o atrito, que aconteceu na mansão do casal em Itu, interior de São Paulo, no último sábado, 11.

“Tive um desentendimento com a minha esposa, situação absolutamente isolada, que não gerou maiores consequências. Gostaria de esclarecer também que jamais dei uma cabeçada nela (...) Aproveito a oportunidade para pedir minhas mais sinceras desculpas a toda a minha família pelo ocorrido”, diz parte da nota de esclarecimento.

Ver essa foto no Instagram

O que aconteceu com Ana Hickmann?

Segundo a assessoria da apresentadora, Ana Hickmann e Alexandre Correa tiveram um atrito e ela foi levada para uma delegacia para abrir um Boletim de Ocorrência. De acordo com a delegada encarregada pelo caso, a versão apresentada pela comunicadora é de que seu marido tentou segurá-la contra a parede para não pedir ajuda durante uma discussão.

Mas ela conseguiu se desvencilhar e se trancar em outro cômodo de sua casa com um celular, quando a polícia foi acionada e a apresentadora foi conduzida a uma delegacia. Após o episódio se tornar público, Ana chegou a fazer uma aparição em seu programa na Record, ‘Hoje em dia’, mas não se sentiu pronta para comentar sobre o caso.

Nas redes sociais, tanto ela quanto o empresário fizeram declarações para o filho, em meio a rumores de um possível pedido de divórcio. Além disso, Alexandre abordou a questão da separação da apresentadora e mencionou a possibilidade de depor em uma delegacia devido a acusações feitas em uma conversa com Leo Dias.