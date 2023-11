Marido de Ana Hickmann aparece pela primeira após denúncia: ‘Estou dilacerado'

Marido de Ana Hickmann, Alexandre Correa é entrevistado na rua por equipe do SBT e é questionado se está com medo de sair de casa

O empresário Alexandre Correa, que é o marido de Ana Hickmann, apareceu pela primeira vez desde que foi alvo de uma denúncia de agressão feita pela apresentadora em uma delegacia de Itu, no interior de São Paulo, no último final de semana após um desentendimento na casa deles. Ele deu uma entrevista para a equipe do programa Fofocalizando, do SBT, que será exibida nesta quarta-feira, 15, a partir das 14h15.

Um trecho circulou pela internet antes da atração e trouxe um repórter perguntando se Alexandre está com medo de sair de casa e ele negou. “Medo? Quando você tem um câncer e quase morre, você perde o sentimento do medo. Medo eu não tenho de nada na vida, nem da morte. O que eu tenho é tristeza das abordagens que a gente sofre”, afirmou ele.

Esta é a primeira aparição dele na imprensa desde o que aconteceu no final de semana. Ele estava apenas se pronunciando por áudio ou mensagens nas redes sociais. Agora, ele foi gravado em um vídeo da entrevista.

Antes do trecho ser divulgado nas redes sociais, a apresentadora Ana Hickmann também apareceu nas redes sociais. Ela surgiu abatida nos stories do Instagram e contou que se afastou das redes sociais por um tempo, mas está de volta e pronta para enfrentar o que vier.

Confira o depoimento de Ana Hickmann:

"Oi gente, passando aqui… Eu sei que estou ausente há bastante tempo, mas eu acho que os motivos todo mundo entende, né? Mas eu estou passando aqui para dizer que agora, pela primeira vez, eu estou olhando um pouco mais as redes sociais porque eu me afastei, não conseguia olhar as notícias, eu não conseguia olhar nada… Porque tinha muita verdade, mas também muitas inverdades, muita coisa que estava machucando”, disse ela.

"E, agora que estou voltando aqui, devagarinho, queria aproveitar esse espaço e agradecer mais uma vez o apoio de vocês. é muito importante contar com o apoio de todo mundo para a gente continuar tendo coragem para a gente continuar enfrentando tudo o que vai ter para enfrentar pela frente. Obrigada, viu. Aos poucos eu vou retomar tudo aqui. Eu quero voltar a minha vida normal. É muito importante poder contar com esse apoio, essa solidariedade, com todo esse amor”, declarou.

"Eu sempre fui uma pessoa feliz, sempre fui uma batalhadora, uma guerreira, e não é agora que eu vou parar. Aliás, tem coisas que acontecem na nossa vida que fazem a gente ficar mais fortes. Eu sou mulher, eu sou mãe, e isso para mim nunca vai mudar. Tenho muito orgulho, eu vou lutar pelo meu filho, eu vou lutar pela minha vida, pelos meus negócios, por todos aqueles que estão ao meu redor e que me amam de verdade. Obrigada mais uma vez. Eu prometo que, daqui para a frente, eu vou postar mais coisas, e mostrar um pouco mais da minha rotina. Eu estava precisando desse espaço”, afirmou.