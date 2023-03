Marido de Aline do BBB23 sofre críticas após citar aparência da esposa: "Falta de noção"

Marido de Aline do BBB23 é criticado nas redes sociais; fãs consideraram o texto indelicado

Um pronunciamento nas redes sociais realizado pelo ator Igor Rickli está dividindo opiniões. É que ele resolveu se declarar para a esposa, a cantora Aline Wirley. Só que um dos trechos usados pelo galã deixou os seguidores da participante do BBB23 revoltados.

Isso porque o galã resolveu elencar os ataques que sofreu por assumir o namoro. Só que ao citar os episódios, ele reproduziu alguns dos comentários que ouviu de forma que foi considerada grosseira.

"Desde que a gente se conheceu e escolheu ficar junto, temos que lidar com muitas críticas. Já cheguei a ouvir de pessoas (alguns até do nosso meio) que temos uma relação de fachada. Que eu, Igor, bem poderia ter escolhido uma 'melhorzinha'. Que você era feia demais pra mim. Que quando raspou o cabelo, fez pacto para segurar o marido. Que nós éramos uma farsa ", declarou ele.

A decisão de expor literalmente os ataques revoltou alguns fãs. "Falta de noção esse texto! Ele coloca a esposa como uma pessoa feia pra ele. Surreal", escreveu um. "Ele quis elevar ela, mas claramente não sabe usar as palavras e se eu fosse a Aline lendo essa postagem choraria e não seria de alegria não", comentou outro.

A publicação seguiu criticada. "Eu fui a única a ficar incomodada com esse texto típico de uma declaração de amor tóxico? Exaltando como ele é foda em ignorar todas as críticas, fazendo questão de reproduzir todas elas, sem pensar que fazer ela reviver isso poderia machucar? E a ausência depois dessas citações pesadas, de exaltar a mulher linda e maravilhosa que ela é, ao invés de focar no apoio e amor dele por ela? Que loucura...", disse. "Gente, isso é amor, admiração ou ficou com ela por dó? Que esquisito", disse um terceiro.

Veja abaixo a declaração na íntegra:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por IGOR RICKLI CHRISTÓFORO (@igorrickli)

Bruna declara torcida no paredão: “Minha prioridade”

A família de Aline não foi a única a declarar apoio à cantora. Dentro da casa mais vigiada do Brasil, Bruna Griphao (24) fez questão de revelar sua torcida. Emparedada ao lado da ex-rouge e de Gabriel Santana, dois grandes aliados no jogo, a loira usou seu Raio-X desta segunda-feira, 27, para revelar que quer ver a amiga ao seu lado na disputa pelo prêmio do reality.