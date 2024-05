Mariana Ximenes fala sobre congelamento de óvulos: 'Sempre quis ser mãe'

A atriz Mariana Ximenes revelou que congelou seus óvulos há cerca de oito anos e explicou o motivo de ter adiado a maternidade

Assim como outras famosas, a atriz Mariana Ximenes revelou que decidiu congelar os óvulos há cerca de oito anos. Atualmente com 43 anos, a artista falou sobre o desejo de ser mãe e contou que fez o procedimento para conseguir realizar seu sonho assim que possível.

De acordo com Mariana, ela adiou a maternidade por ainda não ter encontrado o parceiro ideal para ter filhos. "Congelei meus óvulos com 35 anos, porque sempre quis ser mãe, tenho uma vontade louca. Mas tenho vontade de alcançar isso através de um pacto de amor, o que não foi possível até agora", declarou a atriz durante participação no Power Trip Summit - reunião de grandes lideranças femininas promovida pela Marie Claire em Belo Horizonte, Minas Gerais.

"Tenho 43 anos e ainda não aconteceu. Mas tive [acesso a] esse recurso de tecnologia que me deu muita tranquilidade. Então, estou deixando o tempo levar o tempo dele", completou. Além de sua vida pessoal, Mariana Ximenes também comentou sobre a pressão social que sofre para manter sua aparência sempre jovem.

"O colágeno aos 20 é lindo, mas o autoconhecimento aos 40, 50, 60 anos, é muito valioso. Sempre tive a consciência de que preciso das minhas rugas, porque meu trabalho também é expressão, meu rosto, meu corpo. Sempre sofri cobranças dos outros, da sociedade e também de mim mesma. Mas que bom que estou vivendo e envelhecendo diante dos olhos das pessoas. Quero continuar fazendo isso", declarou a atriz.

Além de Mariana Ximenes, famosas como Juliette Freire, Gabi Martins, Carla Diaz e Mariana Goldfarb já falaram abertamente a respeito do congelamento de óvulos.

Mariana Ximenes celebra escalação em nova novela da Globo

A atriz Mariana Ximenes poderá ser vista atuando novamente nas telinhas em breve! Após interpretar a vilã Gilda em 'Amor Perfeito' (2023), a artista recebeu um convite especial do autor João Emanuel Carneiro para integrar o elenco de 'Mania de Você', próxima novela das nove da TV Globo.

Mariana fará seu retorno ao horário nobre da emissora após 14 anos. Sua última aparição em uma trama das nove foi em 'Passione', em 2010. No novo folhetim, que substituirá o remake de 'Renascer', exibido atualmente na grade da Globo, a famosa dará vida a personagem Isis, casada com Henrique (Antonio Saboia) e nora de Berta (Eliane Giardini).

Em entrevista à colunista Anna Luiza Santiago, do jornal O Globo, Mariana Ximenes não escondeu a felicidade por realizar mais uma parceria com o autor de 'Mania de Você'. "Receber este convite foi uma alegria enorme porque o João Emanuel é um amigo querido e um dos autores brasileiros que mais admiro. Com ele, tive ótimas e criativas experiências", declarou ela.