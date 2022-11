Mariana Rios inova e aposta no look pretinho nada básico para a Copa do Mundo

Mariana Rios escolhe look pretinho nada básico para torcer pelo Brasil e para cantar após jogo da Copa do Mundo

Nesta quinta-feira, dia 24, a atriz e cantora Mariana Rios (37) resolveu inovar no look escolhido para torcer pelo Brasil durante o jogo da Copa do Mundo. Com um macacão preto justíssimo, cheio de recortes e muita transparência, a atriz roubou todos os holofotes dentro de um rooftop, no edifício Tomie Ohtake, em São Paulo. Ela também escolheu uma bota over the knee preta para compor o visual.

Além de vibrar com o jogo, Mariana foi convidada para ser uma das atrações da noite, ao lado de Luiza Possi (38), da bateria da Vai Vai e de outros convidados. No camarim, ela posou ao lado de Luiza Possi e Ju Maresi, que estavam usando looks com as cores da bandeira do Brasil. Mari Rios também publicou nas redes sociais fotos de um terceiro look, outro macacão preto, com um decote em V e detalhe de um maxi laço verde.

Mariana Rios escolhe macacão transparente para torcer pelo Brasil - AgNews/Marcelo Sá Barretto

Mariana Rios posa ao lado de Luiza Possi e Ju Maresi - AgNews/Marcelo Sá Barretto

Mariana Rios faz homenagem para a mãe, que surpreende com corpo escultural

A mãe de Mariana Rios fez aniversário na última quarta-feira, dia 23, e ganhou uma declaração especial da filha na rede social. Com várias fotos, a cantora se declarou para Adriana Rios com muito amor. “Mãe, Dizem que quando vamos reencarnar, escolhemos nossos pais. Que bom que pude escolher você como minha mãezinha! Me amou, cuidou de mim, me ensinou a dar os primeiros passos em direção a longa caminhada da vida! Você me acolhe, me ajuda, me entende…", começou dizendo.

"Renova minhas energias quando preciso delas para seguir. Você me faz acreditar em mim todos os dias. Agradeço a Deus pela oportunidade de ser sua filha nessa vida! E desejo que estejamos juntas nas próximas! Te amo! Feliz aniversário", declarou Mariana Rios. Nos registros, a mãe da famosa se destacou com sua beleza, inclusive, ela impressionou ao aparecer de biquíni, ostentando um corpaço escultural e uma barriga chapada, o que desencadeou uma chuva de elogios nos comentários.