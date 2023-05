Mariana Rios faz desabafo reflexivo sobre aceitação: ‘Apreciar’

Atriz e apresentadora Mariana Rios usa redes sociais para fazer lindo desabafo para seguidores

Nesta segunda-feira, 8, a atriz e apresentadora Mariana Rios (37) usou suas redes sociais para desabafar sobre aceitação, relembrando e comemorando a marca de 20 anos desde que saiu de sua cidade, Araxá, em Minas Gerais, para ir para o Rio de Janeiro, com apenas 17 anos de idade, para realizar seus sonhos.

“Há 20 anos eu chegava na cidade do Rio de Janeiro carregando uma sacola com algumas roupas, 4 pares de sapato e um coração cheio de sonhos. Há 20 anos decidi estar distante fisicamente daqueles que eu mais amava pra viver o protagonismo da minha vida”, começou a cantora, em uma publicação feita em seu perfil oficial no Instagram.

“Olhando pra trás eu vejo a menina de 17 anos que acreditava em tudo e em todos. Até mesmo no impossível. Essa mesma menina nunca compreendeu, e nem muito menos deu atenção à palavra “desistir”. Escrevo esse texto pois precisamos nos orgulhar da nossa trajetória”, continuou Mariana Rios.

“Cada um de nós sabe o que passa e o que encontra nos caminhos nem sempre tão fáceis da vida. Acredito que a beleza está exatamente aí: apreciar o trajeto. Eu busquei seguir o meu propósito olhando em linha reta, mas não deixando de aprender com o que acontecia no entorno. Com a atenção sempre difusa, atenta, coloquei na balança e absorvi apenas o que fazia sentido. Tudo valeu a pena.

Viver vale a pena!”

“Como eu mudei em 20 anos! Também lutei por isso. A menina de Araxá que chegou crua na cidade grande chamando o rio Maracanã de “corgo”, é a mesma menina que não se perdeu na essência. E que busca todos os dias não se perder em si mesma. Hoje começo mais um dos tantos desafios na minha carreira. Que felicidade ter essa oportunidade! Que eu possa levar alegria a todos! Que eu consiga fazer a diferença por um minuto que seja na vida de alguém positivamente. E que eu nunca perca essa mania de sonhar! Ontem, hoje e sempre!”, finalizou a apresentadora.

Mariana Rios aposta em look com transparência na coletiva de 'A Grande Conquista'

A atriz, cantora e apresentadora Mariana Rios caprichou na escolha do look para prestigiar a coletiva de imprensa do reality show A Grande Conquista, da RecordTV, que aconteceu na última terça-feira, 2. A estrela surgiu radiante com um vestido com transparência e estampa estilosa. Para completar o visual, ela surgiu com o cabelo solto e a maquiagem impecável. A Grande Conquista teve a pré-estreia na noite de terça-feira, 2, quando o público conheceu os 16 candidatos que vão disputar as 10 primeiras vagas na Mansão. A estreia do reality show acontecerá no dia 8 de maio e dará o prêmio de R$ 1 milhão e mais R$ 500 mil em prêmios ao longo da temporada.