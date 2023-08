Mariana Rios choca ao mostrar foto de férias com a mãe: 'Xerox'

Viajando após fim de reality, Mariana Rios choca ao exibir registro com a mãe; semelhança das duas chamou a atenção

A apresentadora Mariana Rios está viajando após o fim do reality show da Record TV, A Grande Conquista. O local escolhido pela famosa foi Sardenha na Itália e ela resolveu fazer a viagem na companhia da mãe, Adriana Rios.

Nesta terça-feira, 01, a ex-global compartilhou cliques de um momento especial que tiveram por lá em um restaurante e deu o que falar ao exibir o registro raro da mãe. Isso porque, Mariana Rios mostrou ser bem parecida com Adriana.

"O álbum de férias dela", disse a famosa ao surgir deslumbrante sozinha e depois ao revelar a fotos de sua mãe. Nos comentários, os internautas se mostraram perplexos com a forte semelhança das duas. "Você é o xerox da sua mãe", escreveram. "Sua mãe é você de cabelo curto", apontaram outros os que a deixam menos parecidas.

Essa não é a primeira vez que a mãe de Mariana Rios chama a atenção ao surgir na rede social da filha. Tempos atrás, ao receber uma homenagem de aniversário, Adriana Rios impressionou ao surgir deslumbrante em vários cliques.

Ainda nesta terça-feira, 01, a apresentadora arrancou elogios ao compartilhar fotos na praia. Após o trabalho intenso comandando o reality show na Record TV, ela revelou o destino escolhido para descansar.

Leia também:Por que Mariana Rios e Di Ferrero acabaram? Relembre treta com Isabeli Fontana

Veja as fotos:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Mariana Rios (@marianarios)

Mariana releva surdez parcial por conta de doença autoimune

Recentemente, a atriz e apresentadora Mariana Riosfez uma revelação e tanto! A cantora aproveitou sua participação no Vênus Podcast para falar sobre sua surdez parcial. A famosa revelou no ano passado que tem somente 30% de sua audição do ouvido esquerdo, por conta da Síndrome de Ménière, provocada pelo aumento da pressão no ouvido.

"Perdi 30% da audição do ouvido esquerdo por conta disso. Então, há alguns anos eu tomo a mesma medicação todos os dias. Eu adquiri essa doença autoimune por conta do estresse. Meu ouvido esquerdo apita 24 horas por dia. Não tem o que fazer, não tem cura, e eu tenho sempre que monitorar para não piorar e me policiar para não ter picos de estresse, senão eu posso perder mais ainda a audição", explicou.