Mariana Molina engata romance com irmão de Sophie Charlotte após divórcio

Atriz de Verdades Secretas, Mariana Molina vive affair com o irmão de Sophie Charlotte após divórcio de ator famoso; saiba mais

Destaque em 'Verdades Secretas', Mariana Molina engatou um novo romance com o artista Angelo Wolf, irmão de Sophie Charlotte, depois de seu divórcio com o ator João Vítor Silva. Após oito anos de casamento, ela colocou um ponto final na relação e está vivendo um relacionamento discreto com o parente da atriz famosa.

Segundo o jornal Extra, Mariana e Angelo ainda não assumiram o namoro publicamente, mas também não fazem questão de esconder o romance. No último final de semana, por exemplo, os famosos curtiram um festival ao lado de Sophie, que também está em um novo relacionamento e foi vista aos beijos com o cantor Xamã no evento.

Além disso, Mariana e Angelo já trocam declarações nas redes sociais, compartilhando alguns registros juntos, comentários e algumas mensagens discretas: "A mais linda. Te amo”, o artista se declarou publicamente nas redes sociais recentemente. Molina retribuiu de maneira discreta: “A mais bem acompanhada!", disse.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Sophie Charlotte (@sophiecharlotte1)

Vale lembrar que antes de engatar o relacionamento com o irmão da atriz, Mariana viveu um casamento de oito anos com o ator João Vítor Silva. Aliás, eles se conheceram nos bastidores da minissérie: "Nosso crush foi logo assim que acabou a novela. Durante as gravações, a gente se conectou muito como amigo”, ele contou ao GShow.

“Foi uma amizade muito linda que foi surgindo. Lembro que no Rock in Rio a gente se conectou, começou a ficar e, de repente, já estava morando junto, casado. Nem namorou. Desde o primeiro dia em que ficamos, já passamos a viver juntos", João, que viveu Pedrinho no Sítio do Picapau amarelo, contou como foi o casamento.

Em junho deste ano, a assessoria de Molina e Silva confirmou o fim do relacionamento à coluna Play, do jornal O Globo, após oito anos juntos. Desde então, ela tem sido vista ao lado de Angelo. Enquanto isso, o artista famoso deixou alguns emojis nos comentários de uma foto da ex-participante do Big Brother Brasil, Alane Dias.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por João Vitor Silva (@joaaovitorsilva)

Sophia Abrahão e Mariana Molina trocam experiências em projeto:

Nada melhor do que a liberdade e a intimidade de uma amizade verdadeira. Com trajetórias de vida bastante semelhantes, desde que decidiram lançar o podcast Avisa Chegando, no YouTube, as atrizes Sophia Abrahão e Mariana Molina viram o vínculo entre elas se fortalecer ainda mais trabalhando juntas; saiba mais sobre o projeto!