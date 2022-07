Mariana Goldfarb se manifesta sobre ataque de cachorros em condomínio

Modelo Mariana Goldfarb, esposa de Cauã Reymond, se pronuncia sobre ataque de pitbulls em condomínio no Rio de Janeiro

A modelo Mariana Goldfarb (32) usou suas redes sociais para se manifestar sobre o ataque de cachorros que a família sofreu no Rio de Janeiro.

Na quinta-feira, 30, a influenciadora digital falou sobre o ocorrido com ela, o marido, Cauã Reymond (42), e a enteada, Sofia, de 10 anos, do relacionamento do artista com Grazi Massafera (40), que passeavam com seus cachorros no condomínio onde moram no Rio de Janeiro quando sofreram o ataque dos animais da raça pitbull.

"A culpa não é do cachorro. Ele estava fazendo a segurança da casa dele. É normal defender. A culpa é de quem deixou a porta aberta, a pessoa responsável pelos cachorros. Às vezes a gente fica com raiva do cachorro", começou falando nos Stories de seu Instagram.

No momento do ataque, a família estava com Romeu, que é um rottweiler.

"A sorte é que a gente estava com o Romeu, porque mesmo sendo um só, botou os dois para correr. Mesmo na coleira. Romeu defendeu a família toda. E eu fiquei bem brava porque machucaram meu cachorro, ainda estou. Se não tivéssemos com o Romeu lá, sabe-se lá o que poderia ter acontecido. Sejam mais responsáveis. A vida de ninguém está para jogo assim não", finalizou Mariana.

A Polícia Civil do Rio investiga o possível dono dos cachorros, que seria o rapper carioca Orochi. Os animais, que também teriam atacado outros moradores, já foram filmados soltos na rua em imagens que circulam na web, sem coleiras e nem focinheira.

Mariana Goldfarb presta homenagem para Grazi Massafera

A atriz Grazi Massafera completou 40 anos no último dia 28 e recebeu um recado fofo de Mariana Goldfarb, atual de seu ex-marido, Cauã Reymond. "Parabéns, Grazi. Muita luz, sucesso, saúde e amor nessa nova fase. Que o universo continue te abençoando grandemente", desejou Mari.

Confira publicação de Mariana Goldfarb sobre ataques de cachorros: